إعلان الكشوف النهائية للمرشحين فى انتخابات الغرف السياحية الخميس





كتبت ميرفت رشاد

أعلن المستشار أحمد المهدى، المستشار القانونى لوزير السياحة، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية ومندوبيها لدى الاتحاد، صدور الكشوف النهائية للمرشحين الخميس المقبل، عقب انتهاء اللجنة من فحص الطعون وكذلك التظلمات من المستبعدين من قائمة المرشحين المقبولين فى الانتخابات المزمع إجرائها 15 يناير الجارى.

يذكر أن لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، برئاسة نادر الببلاوى، أعلنت إلزام الشركات بإخطار وزارة السياحة رسميا بالممثل القانونى للشركة للإدلاء بصوته فى انتخابات عضوية مجلس إدارة الغرفة ومندوبى الغرفة لدى الاتحاد المصرى للغرف ، قبل موعد إجراء الانتخابات فى موعد أقصاه يوم 8 يناير الجارى.

وطالبت اللجنة فى الإخطار المرسل لأعضائها وحصل "اليوم السابع" على نسخة منه، من الشركات التوجه لوزارة السياحة بخطاب رسمى من الشركة، مرفق به صورة شخصية للممثل القانونى الذى له حق الإدلاء بالصوت حيث سيتم إصدار بطاقة انتخابية يسمح بموجبها بالتصويت فى الانتخابات، وشددت اللجنة على عدم السماح لأى شخص بالمشاركة فى العملية الانتخابية للإدلاء بالصوت إلا بموجب البطاقة الانتخابية .