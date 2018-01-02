إعادة فتح حركة ترام الرمل بالإسكندرية بعد ماس كهربائى نشب فى إحدى عرباته

إعادة فتح حركة ترام الرمل بالإسكندرية بعد ماس كهربائى نشب فى إحدى عرباتهالثلاثاء، 02 يناير 2018 11:43 م
ماس كهربائى بترام الاسكندرية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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قررت هيئة النقل العام، فتح حركة ترام الرمل بالإسكندرية بعد ماس كهربائى نشب فى أحد الكابلات أعلى عربة بمنطقة سبورتنج بالإسكندرية.
وتلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا بنشوب حريق فى إحدى عربات الترام بسبب السنجة الكهربائية أعلى العربة الثالثة لترام الرمل بمحطة سبورتنج نتج عنها ماس كهربائى أدى إلى حريق بالكابل فقط .
وانتقلت الحماية المدنية وتم التعامل مع الحادث ولا توجد أى خسائر، وتم تسيير حركة الترام مرة أخرى.
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