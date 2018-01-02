إعادة فتح الطريق الزراعى أمام قها بعد توقفه إثر حادث تصادم بين سيارتى نقل

القليوبية - نيفين طه

نجحت أجهزة الأمن فى إعادة فتح الطريق الزراعى فى قها مرة أخرى، بعد رفع السيارتين المتسببتين فى الحادث، ونقل المتوفى والمصابين إلى المستشفيات المختصة إثر وقوع حادث مروع أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين.

كان المقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث قسم قها، تلقى بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل بسبب السرعة ووجود متوفى ومصابين.

تم إخطار اللواء إيهاب خيرت مدير الأمن، فانتقل اللواء محمد الألفى مدير المباحث والعميد حسام الألفى مأمور قسم قها، وتبين وقوع الحادث بين سيارة نقل ثقيل وأخرى نصف نقل فى اتجاه بنها – القاهرة فوق كوبرى قها بسبب السرعة، وأسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة النصف نقل، وإصابة 3 آخرين، وتم نقلهم للمستشفى وجارى فتح الطريق وتولت النيابة التحقيق.