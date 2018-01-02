إعادة فتح الطريق الزراعى أمام قها بعد توقفه إثر حادث تصادم بين سيارتى نقل

إعادة فتح الطريق الزراعى أمام قها بعد توقفه إثر حادث تصادم بين سيارتى نقلالثلاثاء، 02 يناير 2018 12:05 ص
الطريق الزراعى - صورة أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
إضافة تعليق
نجحت أجهزة الأمن فى إعادة فتح الطريق الزراعى فى قها مرة أخرى، بعد رفع السيارتين المتسببتين فى الحادث، ونقل المتوفى والمصابين إلى المستشفيات المختصة إثر وقوع حادث مروع أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين.
كان المقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث قسم قها، تلقى بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل بسبب السرعة ووجود متوفى ومصابين.
تم إخطار اللواء إيهاب خيرت مدير الأمن، فانتقل اللواء محمد الألفى مدير المباحث والعميد حسام الألفى مأمور قسم قها، وتبين وقوع الحادث بين سيارة نقل ثقيل وأخرى نصف نقل فى اتجاه بنها – القاهرة فوق كوبرى قها بسبب السرعة، وأسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة النصف نقل، وإصابة 3 آخرين، وتم نقلهم للمستشفى وجارى فتح الطريق وتولت النيابة التحقيق.
إضافة تعليق
6 تكنولوجيات جديدة ينتظرها العالم خلال 2018.. مستشعر بصمة الإصبع أسفل شاشات الهواتف الذكية.. المنافسة تشتعل بيت الشركات لإطلاق هاتف قابل للطى.. أبل تنافس بتقنيات الواقع المعزز.. وهواتف صينية مميزة بأسعار رخيصة
فى أول الظواهر الفلكية لعام 2018.. "السوبر مون" يستقبل أول أيام العام الجديد ويزين سماء الوطن العربى..بدر القمر يكتمل ويظهر ضخما بنسبة 14% وأكثر إشراقا30% ..ويكون فى أقرب نقطة من الأرض على مسافة 360 ألف كيلومتر
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة