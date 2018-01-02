إعادة العمل بمستشفى كفر تصفا التكاملى بعد توقف دام 10 سنوات.. صور

إعادة العمل بمستشفى كفر تصفا التكاملى بعد توقف دام 10 سنوات.. صورالثلاثاء، 02 يناير 2018 06:45 م
محافظ القليوبية أثناء افتتاح العيادات الخارجية
القليوبية حسن عفيفي
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افتتح اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، العيادات الخارجية لمستشفى كفر تصفا التكاملى، بمدينة كفر شكر، والتى شملت تشغيل الطابق الأرضى كعيادات خارجية تخصصية شملت قسم: "الباطنة – الجلدية – نساء وولادة- عظام- جراحة وعلاج طبيعى"، كما تم تجهيز العيادة الخارجية بمعمل للدم وتم توفير جهاز أشعة 300 مللى و2 جهاز موجات فوق الصوتية .
وأصدر عشماوى، تعليماته بالاستفادة من المستشفى التكاملي، واستخدامها بشكل أنسب فى تقديم خدمات علاجية تخصصية، ليستفيد بها المرضى، وذلك فى إطار خطة إعادة استخدام الموارد ذاتيًا دون أى تكلفة على الدولة، وسيتم إستكمال تطوير الطابق الثانى فى أقرب وقت ليشتمل على حضانات أطفال .
جاء الافتتاح بحضور الدكتورحمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة، ومحمد صلاح فرحات رئيس مركز ومدينة كفر شكر، ومحمد زكريا محى الدين عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
عشماوى يتفقد مستشفى كفر تصفا
محافظ القليوبية أثناء افتتاح العيادات الخارجية
محافظ القليوبيه ووكيل وزارة الصحة يتفقدان المستشفى
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