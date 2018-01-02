إعادة العمل بمستشفى كفر تصفا التكاملى بعد توقف دام 10 سنوات.. صور

وأصدر عشماوى، تعليماته بالاستفادة من المستشفى التكاملي، واستخدامها بشكل أنسب فى تقديم خدمات علاجية تخصصية، ليستفيد بها المرضى، وذلك فى إطار خطة إعادة استخدام الموارد ذاتيًا دون أى تكلفة على الدولة، وسيتم إستكمال تطوير الطابق الثانى فى أقرب وقت ليشتمل على حضانات أطفال .

جاء الافتتاح بحضور الدكتورحمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة، ومحمد صلاح فرحات رئيس مركز ومدينة كفر شكر، ومحمد زكريا محى الدين عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



عشماوى يتفقد مستشفى كفر تصفا عشماوى يتفقد مستشفى كفر تصفا

محافظ القليوبية أثناء افتتاح العيادات الخارجية