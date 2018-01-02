video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 02 يناير 2018 10:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إصابة 7 أشخاص بحادث تصادم فى سان فرانسيسكو

الثلاثاء، 02 يناير 2018 07:00 ص
إصابة 7 أشخاص بحادث تصادم فى سان فرانسيسكو حادث تصادم _ صورة أرشيفية


(رويترز)
إضافة تعليق

قالت السلطات ووسائل إعلام، إن 7 أشخاص على الأقل أصيبوا بعدما صدمت شاحنة مشاة وسيارة أخرى فى سان فرانسيسكو، يوم الاثنين، فى واقعة قالت الشرطة إنها غير مرتبطة بالإرهاب.

وقال تلفزيون (إيه.بي.سى 7) إن الشاحنة انعطفت يسارا بشكل غير قانونى عندما ضربت اثنين من المشاة وسيارة متوقفة وأخرى بها أسرة من خمسة أفراد.

وقالت إدارة الإطفاء فى سان فرانسيسكو على تويتر إن أحد المشاة أصيب إصابة تهدد حياته بينما يعانى آخر من إصابة بالغة. وأضافت أن أفراد الأسرة التى كانت داخل السيارة أصيبوا إصابات طفيفة.

وذكر الموقع الإلكترونى سان هوزيه ميركورى نيوز أن الضابط بالشرطة جريس جاتباندان قال إنه لا يوجد ما يشير إلى أن الحادثة هجوم إرهابي.

ولم ترد الشرطة على طلب للتعليق، وتم توجيه الاتهام إلى مهاجر أوزبكى بقتل ثمانية أشخاص فى نيويورك فى هجوم بشاحنة فى نوفمبر تشرين الثانى وصفته السلطات بأنه عمل إرهابي. وقتل عشرات فى أوروبا فى هجمات مماثلة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيسبوك ترد على انتقادها من باحثين ومختصين فنيين

اعتقال عنصر مارينز سابق خطط لهجوم إرهابى خلال عيد الميلاد بسان فرانسيسكو

المتهم بالتخطيط لهجوم بسان فرانسيسكو: قرار ترامب بشأن القدس كان دافعا للتخطيط

إصابة

صدمت شاحنة مشاة

سيارة

سان فرانسيسكو



لا تفوتك
10 معلومات يجب أن تعرفها عن الكاتب الراحل إبراهيم نافع

10 معلومات يجب أن تعرفها عن الكاتب الراحل إبراهيم نافع

"موظف" يُقدم على الانتحار مع بداية 2018 هربًا من جبروت طليقته

"موظف" يُقدم على الانتحار مع بداية 2018 هربًا من جبروت طليقته

فيديو يكشف لحظات قتل الحرس الثورى المتظاهرين فى إيران

فيديو يكشف لحظات قتل الحرس الثورى المتظاهرين فى إيران

التعاون السعودي.. بوابة النجوم المصريين لاستعادة التألق

التعاون السعودي.. بوابة النجوم المصريين لاستعادة التألق

البرلمان يبدأ مناقشة تعديلات "التخطيط الموحد".. سلطات أوسع للمحافظين فى وضع خطط التنمية وتطبيق اللامركزية وإنشاء مجلس أعلى لتنسيق الجهود.. مطالب برلمانية بحل أزمة التشابكات بين الوزارات والمحافظات

البرلمان يبدأ مناقشة تعديلات "التخطيط الموحد".. سلطات أوسع للمحافظين فى وضع خطط التنمية وتطبيق اللامركزية وإنشاء مجلس أعلى لتنسيق الجهود.. مطالب برلمانية بحل أزمة التشابكات بين الوزارات والمحافظات

"الأمن الوطنى" يفك طلاسم خريطة معسكرات الإرهاب بالظهير الصحراوي الغربي.. تدرب فلول "شوقيون الفيوم" على تصنيع المتفجرات والعمليات الانتحارية.. استقطاب شباب الجامعات للتغلب على مقتل وضبط عناصر وكوادر الحركة

"الأمن الوطنى" يفك طلاسم خريطة معسكرات الإرهاب بالظهير الصحراوي الغربي.. تدرب فلول "شوقيون الفيوم" على تصنيع المتفجرات والعمليات الانتحارية.. استقطاب شباب الجامعات للتغلب على مقتل وضبط عناصر وكوادر الحركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة