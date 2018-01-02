إصابة 7 أشخاص بحادث تصادم فى سان فرانسيسكو





(رويترز)

قالت السلطات ووسائل إعلام، إن 7 أشخاص على الأقل أصيبوا بعدما صدمت شاحنة مشاة وسيارة أخرى فى سان فرانسيسكو، يوم الاثنين، فى واقعة قالت الشرطة إنها غير مرتبطة بالإرهاب.

وقال تلفزيون (إيه.بي.سى 7) إن الشاحنة انعطفت يسارا بشكل غير قانونى عندما ضربت اثنين من المشاة وسيارة متوقفة وأخرى بها أسرة من خمسة أفراد.

وقالت إدارة الإطفاء فى سان فرانسيسكو على تويتر إن أحد المشاة أصيب إصابة تهدد حياته بينما يعانى آخر من إصابة بالغة. وأضافت أن أفراد الأسرة التى كانت داخل السيارة أصيبوا إصابات طفيفة.

وذكر الموقع الإلكترونى سان هوزيه ميركورى نيوز أن الضابط بالشرطة جريس جاتباندان قال إنه لا يوجد ما يشير إلى أن الحادثة هجوم إرهابي.

ولم ترد الشرطة على طلب للتعليق، وتم توجيه الاتهام إلى مهاجر أوزبكى بقتل ثمانية أشخاص فى نيويورك فى هجوم بشاحنة فى نوفمبر تشرين الثانى وصفته السلطات بأنه عمل إرهابي. وقتل عشرات فى أوروبا فى هجمات مماثلة.