إصابة 6 من قوات حرس الحدود الباكستانية إثر انفجار استهدف نقطة تفتيش





إسلام آباد (أ ش أ)

أصيب 6 من قوات حرس الحدود الباكستانية اليوم الثلاثاء، جراء انفجار وقع بالقرب من نقطة تفتيش حدودية فى مدينة كويتا غربى البلاد.

وذكرت صحيفة (دون) الباكستانية عبر موقعها الإلكترونى أن هناك تقارير تشير إلى وقوع إطلاق نار مكثف فى أعقاب الانفجار، مضيفة أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى، مشيرة إلى أنه لم يتم تحديد طبيعة الانفجار حتى الآن.