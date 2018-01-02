video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 03 يناير 2018 06:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بأسيوط

الثلاثاء، 02 يناير 2018 05:49 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بأسيوط حادث - أرشيفية


أسيوط – هيثم البدرى
إضافة تعليق

أصيب 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمركز البدارى بمحافظة أسيوط.

كان اللواء جمال شكر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ربع نقل بدائرة مركز البدارى، وبالانتقال تبين انقلاب السيارة نتيجة السرعة الزائدة، ونتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السجن 3 سنوات وعزل 4 موظفين من العمل لاستيلائهم علي 120 طن قمح بأسيوط

اسيوط

اخبار اسيوط

محافظة اسيوط

اخبار المحافظات

امن اسيوط

حوادث اسيوط



لا تفوتك
10 مشروعات عملاقة تنشئها الأوقاف بحلايب وشلاتين وأبو رماد.. تعرف عليها

10 مشروعات عملاقة تنشئها الأوقاف بحلايب وشلاتين وأبو رماد.. تعرف عليها

"انزل يا محمد أبوك لقى تمثال دهب" تصل البرلمان.. طلب إحاطة للقضاء على رسائل النصب على المواطنين.. و"اتصالات البرلمان": نستدعى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لبحث المشكلة.. ونائب يطالب بإبلاغ الشرطة عن مصدرها

"انزل يا محمد أبوك لقى تمثال دهب" تصل البرلمان.. طلب إحاطة للقضاء على رسائل النصب على المواطنين.. و"اتصالات البرلمان": نستدعى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لبحث المشكلة.. ونائب يطالب بإبلاغ الشرطة عن مصدرها

"من جلبيرتو لمتعب".. 10 نجوم ضحايا البدرى بالتطفيش أو الدكة.. أبو تريكة وبركات فضلا الاعتزال.. الفهد الأنجولى يبكى بالدموع بعد الطرد.. ضغط لرحيل محمد شوقى.. وهروب غالى ومتعب للدورى السعودى

"من جلبيرتو لمتعب".. 10 نجوم ضحايا البدرى بالتطفيش أو الدكة.. أبو تريكة وبركات فضلا الاعتزال.. الفهد الأنجولى يبكى بالدموع بعد الطرد.. ضغط لرحيل محمد شوقى.. وهروب غالى ومتعب للدورى السعودى

هل تعد الاستثارة بالضرب والشتيمة خلال العلاقة الزوجية مرض نفسى؟

هل تعد الاستثارة بالضرب والشتيمة خلال العلاقة الزوجية مرض نفسى؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة