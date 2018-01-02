إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بأسيوط

حادث - أرشيفية
أسيوط – هيثم البدرى
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أصيب 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمركز البدارى بمحافظة أسيوط.
كان اللواء جمال شكر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ربع نقل بدائرة مركز البدارى، وبالانتقال تبين انقلاب السيارة نتيجة السرعة الزائدة، ونتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.
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