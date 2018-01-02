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الثلاثاء، 02 يناير 2018 06:37 م
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إصابة 11 شخصا فى حادث تصادم سيارة بعمود إنارة فى بنى سويف

الثلاثاء، 02 يناير 2018 04:35 م
إصابة 11 شخصا فى حادث تصادم سيارة بعمود إنارة فى بنى سويف تصادم - أرشيفيه


بنى سويف :هانى فتحى
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أصيب 11 شخصا فى حادث تصادم سيارة أجرة بأحد أعمدة الإنارة عند قرية قمن العروس التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف.

 

واستقبل مستشفى الواسطى المركزى شيماء قرنى نور الدين 30 سنة مصاب  كدمات وسحجات، هيام حسن عبد العال 28 سنة مصاب كسر بالحوض، صفاء على محمد 42 سنة مصاب كدمات وسحجات، ماجدة أحمد عبد الغنى 20 سنة مصاب اشتباه كسر بالحوض، مريم محمد رضا 23 سنة مصاب اشتباه كسر بالحوض، مروة محمد عامر 26مصاب  اشتباه خلع مفصل الكتف، أشرف صادق سيد 38 سنة مصاب كدمات بالقدم، محمد رجب محمد 42 سنة مصاب كدمات، شريف صابر سيد 40 سنة مصاب كدمات، شيماء محمد سيد 12 سنة مصاب اشتباه كسر بالحوض، صابر جمال شعبان 26 سنة مصاب كدمات باليد اليمنى.

 

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 


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