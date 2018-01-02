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إصابة عامل ونجله فى انفجار بـ"فرن إفرنجى" بمدينة بنها

الثلاثاء، 02 يناير 2018 10:38 م
إصابة عامل ونجله فى انفجار بـ"فرن إفرنجى" بمدينة بنها حريق


القليوبية نيفين طه
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أصيب عامل ونجله فى تسرب غاز طبيعي بفرن "إفرنجى" بمنطقة الأهرام بمدينة بنها، وتم نقلهما لمستشفى بنها الجامعي وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة بانفجار فى فرن "إفرنجى" بمنطقة الأهرام بمدينة بنها إثر تسرب غاز طبيعى، تم الدفع بـ  3 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف للسيطرة ومنع امتداده آثاره للمبانى المجاورة.

 

 


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