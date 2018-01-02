إصابة شاب فلسطينى برصاص الاحتلال اﻹسرائيلى فى مواجهات شرق خان يونس





غزة (أ ش أ)

أصيب شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، خلال مواجهات اندلعت ظهر اليوم الثلاثاء، شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال المتمركزة فى الأبراج العسكرية والدبابات على الشريط الحدودى، شرق بلدة خزاعة شرق خان يونس، أطلقت الرصاص الحى وقنابل الغاز المسيل للدموع، على مجموعة من الشبان والفتية الذين اقتربوا من السياج الفاصل شرق البلدة، ما أدى إلى إصابة شاب بعيار نارى فى ساقه، وتم نقله إلى مستشفى ناصر فى المدينة، ووصفت حالته بالمستقرة، فيما أصيب آخرون بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع الذى أطلقه جنود الاحتلال.

ويواجه الشبان والفتية بشكل يومى قوات الاحتلال الإسرائيلى المتمركزة فى أبراج المراقبة العسكرية على الحدود شمال وشرق القطاع؛ احتجاجا على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، واستنكارا لإعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.