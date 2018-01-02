إسرائيل تشدد قيود إقرار التخلى عن جزء من القدس فى أى اتفاق سلام

إسرائيل تشدد قيود إقرار التخلى عن جزء من القدس فى أى اتفاق سلامالثلاثاء، 02 يناير 2018 09:03 ص
نتنياهو
رويترز
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شددت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، قيودها على أى تصويت قد يجرى فى المستقبل على التخلى عن أجزاء من القدس للفلسطينيين.
ورفع التعديل الذى أقر البرلمان الإسرائيلى إدخاله على تشريع قائم بالفعل عدد الأصوات اللازم للموافقة على أى اقتراح بترك جزء من المدينة "لطرف أجنبى" من 61 صوتا إلى 80 صوتا من أصوات أعضاء الكنيست المؤلف من 120 عضوا.
ويجئ التعديل، الذى ظل مطروحا فى الكنيست لفترة طويلة، بعد أقل من شهر على إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل مما أثار غضب الفلسطينيين وزعماء الشرق الأوسط وقوى عالمية.
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