إحباط محاولة عامل بإسنا للتنقيب عن الآثار داخل منزله جنوب الأقصر

إحباط محاولة عامل بإسنا للتنقيب عن الآثار داخل منزله جنوب الأقصرالثلاثاء، 02 يناير 2018 10:48 م
تنقيب- أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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نجح رجال مباحث السياحة والآثار فى الأقصر، اليوم الثلاثاء، فى إحباط محاولة عامل التنقيب عن الآثار داخله منزله بمدينة إسنا، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وجارى ضبط المتهم فى الواقعة.
البداية كانت بورود معلومات لرجال شرطة السياحة والآثار بالأقصر، تفيد بقيام "م.ع.ا" 36 سنة عامل، ومقيم بقرية أصفون المطاعنة، بالتنقيب عن الآثار أسفل منزله بالمخالفة للقانون، فخرجت قوة بقيادة الرائد محمد عبد العزيز رئيس وحدة مباحث سياحة وآثار إسنا وأرمنت، وتمت مداهمة المنزل وتبين عدم وجود المتهم، وبتفتيشه عثر بداخله على حفرة بعمق 4 أمتار وعرض 2 متر، بجوارها أوانى فخارية محطمة، وأدوات ومعدات الحفر، فتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وجارى ضبط المتهم بالتنقيب عن الآثار داخله منزله.
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