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إحباط محاولة تهريب ملابس جاهزة داخل أتوبيس رحلات ببورسعيد

الثلاثاء، 02 يناير 2018 12:47 ص
إحباط محاولة تهريب ملابس جاهزة داخل أتوبيس رحلات ببورسعيد الملابس المهربة


بورسعيد - محمد عزام
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تمكنت الإدارة العامة للمنافذ بجمارك بورسعيد برئاسة السيد أحمد حسن، مدير إدارة المنافذ الجمركية، بالتنسيق مع مباحث المنفذ من ضبط محاولة تهريب كمية من الملابس الجاهزة والأحذية غير خالصة الرسوم والضرائب الجمركية بالمخالفه لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية رقم 186 لسنة 1986وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .


ووردت معلومات مفادها اعتزام المدعو "م . ح . ع" - سائق أتوبيس رقم 617 رحلات بورسعيد القيام تهريب بضائع أجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية عن طريق إخفائها بالسيارة.

وتم تشكيل لجنة جمركية من على موسى نمر، مدير الوردية بمنفذ الرسوة الجمركى، صلاح عبدالفتاح، بمكافحة التهرب الجمركى، ومحمد حسن، بالأمن الجمركى، بمتابعة وصول الأتوبيس للمنفذ وتتبعه حتى وصوله للدائرة الجمركية .

وبوصول الأتوبيس تم استيقافه فى المكان المخصص للتفتيش، وتبين وجود 600 طقم ملابس أطفال من قطعتين و216 طقم ملابس جاهزة أولادى والجميع صناعة أجنبية مختلفة غير خالصة الرسوم والضرائب الجمركية مخبأة بمخزن مصنع بصندوق السيارة وتم تقدير القيمة الجمركية بمبلغ 24128 جنيه.

قرر جمال نصار مدير عام المنافذ الجمركية ببورسعيد اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى رقم 69813 لسنة 2017 والتحفظ على الأتوبيس والمضبوطات، يأتى هذا تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك والأستاذ جمال عبد العظيم رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية.


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