إحالة حدث متهم بالاشتراك فى واقعة الاعتداء على كنيسة أطفيح للمحاكمة

إحالة حدث متهم بالاشتراك فى واقعة الاعتداء على كنيسة أطفيح للمحاكمةالثلاثاء، 02 يناير 2018 03:57 م
محكمة - أرشيفية
كتب سليم على
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أحالت نيابة الأحداث بالجيزة، برئاسة المستشار محمد أشرف، مدير النيابة، حدث من المتهمين فى أحداث الاعتداء على كنيسة بمنطقة أطفيح، للمحاكمة، وحددت جلسة 4 يناير، لنظر جلسات محاكمته.
وكشفت التحقيقات النيابة، أن 20 متهما بينهم حدث، اقتحموا كنيسة بمنطقة أطفيح، عقب صلاة الجمعة، وحطموا محتوياتها.
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