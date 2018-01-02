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الثلاثاء، 02 يناير 2018 06:38 م
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إحالة حدث متهم بالاشتراك فى واقعة الاعتداء على كنيسة أطفيح للمحاكمة

الثلاثاء، 02 يناير 2018 03:57 م
إحالة حدث متهم بالاشتراك فى واقعة الاعتداء على كنيسة أطفيح للمحاكمة محكمة - أرشيفية


كتب سليم على
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أحالت نيابة الأحداث بالجيزة، برئاسة المستشار محمد أشرف، مدير النيابة، حدث من المتهمين فى أحداث الاعتداء على كنيسة بمنطقة أطفيح، للمحاكمة، وحددت جلسة 4 يناير، لنظر جلسات محاكمته. 
 
 
وكشفت التحقيقات النيابة، أن 20 متهما بينهم حدث، اقتحموا كنيسة بمنطقة أطفيح، عقب صلاة الجمعة، وحطموا محتوياتها. 
 
 
 
 

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