إحالة حدث متهم بالاشتراك فى واقعة الاعتداء على كنيسة أطفيح للمحاكمة





كتب سليم على

أحالت نيابة الأحداث بالجيزة، برئاسة المستشار محمد أشرف، مدير النيابة، حدث من المتهمين فى أحداث الاعتداء على كنيسة بمنطقة أطفيح، للمحاكمة، وحددت جلسة 4 يناير، لنظر جلسات محاكمته.

وكشفت التحقيقات النيابة، أن 20 متهما بينهم حدث، اقتحموا كنيسة بمنطقة أطفيح، عقب صلاة الجمعة، وحطموا محتوياتها.