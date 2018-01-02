أم تلقى بمولودتها بالشارع وتترك رسالة بجوارها بالدقهلية

أم تلقى بمولودتها بالشارع وتترك رسالة بجوارها بالدقهليةالثلاثاء، 02 يناير 2018 12:42 ص
طفل - صورة أرشيفية
الدقهلية - محمد حيزة
إضافة تعليق
عثر أهالى قرية برهمتوش، التابعة لمركز السنبلاوين، بمحافظة الدقهلية، منذ قليل،على طفلة حديثة الولادة، ملقاة فى الشارع، وكان بجانبها حقيبة صغيرة بها ملابس، وورقة مدون فيها رسالة من والدتها.
حيث قام الأهالى بتفتيش الحقيبة ووجدوا بداخلها عدد من ملابس للطفلة، وورقة بها رسالة من والدتها مدون فيها :" المولود دا ليه أب وأم بالحلال، وإلى ياخد المولود دا يقول للى عثر عليه على رقم تليفون أو عنوان عشان أقدر أوصلة لما النفوس تهدى وأرجع أخدها من تانى عشان خاطرربنا خلوا بالكم منها".
وقام الأهالى بتحرير محضر بمركز الشرطة بالعثور على الطفلة وتم نقلها للمستشفى لتتلقى الرعاية اللازمة.
إضافة تعليق
وزارة التموين ترفع شعار "التوعية" قبل تحرير محاضر لمخالفى كتابة الأسعار على السلع.. تشكل غرفة عمليات لمتابعة المديريات فى أول أيام تطبيق القرار.. وحماية المستهلك: تدوين سعر المنتج بفاتورة البيع حماية للتجار
فيديو.. حصاد اليوم السادس للثورة الإيرانية.. الشرطة تخرّب الممتلكات وتتهم الثوار لامتلاك أسباب القمع.. مقاطع مصورة تظهر عناصر الأمن يحطمون زجاج السيارات.. وشعار الموت لـ"خامنئى" يقود مسيرات الشعب
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة