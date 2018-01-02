أم تلقى بمولودتها بالشارع وتترك رسالة بجوارها بالدقهلية





الدقهلية - محمد حيزة

عثر أهالى قرية برهمتوش، التابعة لمركز السنبلاوين، بمحافظة الدقهلية، منذ قليل،على طفلة حديثة الولادة، ملقاة فى الشارع، وكان بجانبها حقيبة صغيرة بها ملابس، وورقة مدون فيها رسالة من والدتها.

حيث قام الأهالى بتفتيش الحقيبة ووجدوا بداخلها عدد من ملابس للطفلة، وورقة بها رسالة من والدتها مدون فيها :" المولود دا ليه أب وأم بالحلال، وإلى ياخد المولود دا يقول للى عثر عليه على رقم تليفون أو عنوان عشان أقدر أوصلة لما النفوس تهدى وأرجع أخدها من تانى عشان خاطرربنا خلوا بالكم منها".

وقام الأهالى بتحرير محضر بمركز الشرطة بالعثور على الطفلة وتم نقلها للمستشفى لتتلقى الرعاية اللازمة.