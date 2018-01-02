أمين المنظمة السياحية العالمية الجديد: ملتزم بجعل المنظمة أكثر أهمية





كتبت ميرفت رشاد

أكد " زوراب بولوليكاشفيلى"، الأمين العام للمنظمة العالمية للسياحة الذى تولى مهام منصبه الجديد للفترة 2018-2021، التزامه القوى لجعل المنظمة أكثر أهمية من أى وقت مضى لصالح القطاع والدول الأعضاء وشعبها.

وقال " بولوليكاشفيلى" فى بيان صحفى، إن النمو المستدام للسياحة يتيح فرص هائلة للرفاهية الاقتصادية والتنمية، مشيرا إلى أهمية التكييف مع التحديات التى تواجه الصناعة مثل " السلامة والأمن، والتغيرات المستمرة فى السوق ، وحدود الموارد الطبيعية"، لتكون أولويات فى عملنا المشترك، لافتا إلى أن 1 من كل 10 أشخاص فى العالم يعملون بشكل مباشر أو غير مباشر فى السياحة.

وأضاف، أنه فى الوقت الذى ننتقل فيه نحو مستقبل مسترشد بأهداف التنمية المستدامة العالمية الـ 17، يجب التركيز على بناء شراكات مع القطاعين العام والخاص، وتعزيز فرص العمل، وإتقان التكنولوجيا والابتكار، وتعزيز الاستدامة، ومكافحة تغير المناخ، قائلا : "إننى على ثقة بإمكانية العمل جنبا إلى جنب مع الدول الأعضاء وشركائنا من جميع أنحاء العالم، لبناء قطاعا سياحيا أكثر تنافسية ومسؤولية لمصلحة الجميع".