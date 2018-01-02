أمريكا: سندعو إلى اجتماع عاجل لبحث التطورات فى إيران

أمريكا: سندعو إلى اجتماع عاجل لبحث التطورات فى إيرانالثلاثاء، 02 يناير 2018 09:05 م
نيكى هيلى المندوبة الأمريكية فى الأمم المتحدة
كتب أيمن رمضان
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قالت نيكى هيلى، المندوبة الأمريكية فى الأمم المتحدة، إن بلادها ستدعو إلى اجتماع عاجل لبحث التطورات فى إيران، مشددة على أن هذه الاحتجاجات كانت عفوية، وعلى الأمم المتحدة أن تلعب دورها أمام ما يحدث فى إيران.
وأضافت "هيلى"، خلال كلمة لها بالأمم حول الوضع الإيرانى، أن المحتجين فى إيران يطالبون بالحرية وحقوقهم المشروعة.
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