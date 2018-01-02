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أسعار النفط اليوم الثلاثاء 2018 - 1 - 2

الثلاثاء، 02 يناير 2018 04:22 م
أسعار النفط اليوم الثلاثاء 2018 - 1 - 2 النفط أرشيفية


كتب : أحمد أبو حجر
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 سجلت أسعار النفط اليوم  الثلاثاء، 2 -1 -2018، تباين فى الاسعار،  إذ سجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمى مزيج برنت نحو  60.74  دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى لتسجل 60.40 دولار للبرميل.

وجاء ارتفاع الخام الأمريكى بدعم من انخفاض غير متوقع فى إنتاج الولايات المتحدة الذى هبط الأسبوع الماضى إلى 9.754 ملايين برميلا يوميا من 9.789 ملايين برميلا يوميا فى الأسبوع السابق وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة التى نشرت مساء يوم الخميس.

وتلقت الأسعار دعما أيضا من انخفاض المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة بمقدار 4.6 مليون برميل فى الأسبوع المنتهى فى 22 ديسمبر إلى 431.9 مليون برميل بحسب بيانات الإدارة.

 

موديز تتوقع تراوح أسعار النفط بين 40 و60 دولارا للبرميل فى 2018

 قالت وكالة موديز انفستورز سيرفيس اليوم الثلاثاء، إنها تتوقع أن تتراوح أسعار النفط بين 40 و60 دولارا للبرميل فى 2018، مضيفة أن وفرة إمدادات الغاز الطبيعى الأمريكية ستكبح الأسعار حتى مع ارتفاع الطلب.

 

وأضافت موديز "من المرجح أن تظل الأسعار فى نطاق محدود، وربما تتقلب، بفعل مزيج من زيادة الإنتاج الصخرى الأمريكى وانخفاض الإمدادات العالمية، وإن كانت لا تزال كبيرة وعدم الامتثال المحتمل بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها، خاصة إذا زاد فتور نمو الطلب".

 

وذكرت موديز، أن أسعار النفط ارتفعت فى أواخر 2017 بدعم من توقعات تمديد أوبك اتفاقها لخفض الإنتاج و"اضطرابات سياسية" فى منطقة الشرق الأوسط.

 

مصادر: إنتاج وصادرات إيران من النفط لم يتأثرا بالاحتجاجات

 


 قالت مصادر فى قطاع النفط والشحن الإيرانى يوم الثلاثاء إن الاضطرابات في أنحاء البلاد لم تؤثر على إنتاج البلاد وصادراتها من النفط في الوقت الذى تتصاعد فيه شدة حملة للتصدى لاحتجاجات مناهضة للحكومة اندلعت الأسبوع الماضى.
 

وتضخ إيران ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) نحو 3.8 مليون برميل يوميا.

وقال مصدر بقطاع النفط الإيرانى طلب عدم نشر اسمه: ”لا أرى تأثيرا على الإنتاج والتصدير“.

وأضاف مصدر آخر ”كل شىء يسير على نحو طبيعي“ مضيفا أن الاحتجاجات لم تمتد إلى قطاع الطاقة وإنها ”تظل في الشوارع“.

 

 


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