أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 2 - 1 -2018

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 2-1-2018.

البورصة توقف التداول على 15 سهما

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 15 شركة لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى أورنج مصر للاتصالات، المهندس للتأمين، غاز مصر، الشمس للإسكان والتعمير، القاهرة للدواجن، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، مرسى علم للتنمية السياحية، أم أم جروب للصناعة والتجارة العالمية، التوفيق للتأجير التمويلى، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، مطاحن ومخابز الإسكندرية، بنك الكويت الوطنى، جى بى اوتو، مطاحن مصر العليا.

البورصة تربح 4 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، أولى جلسات العام الجديد، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وسط استمرار تراجع أحجام التداول، فيما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 828.935 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة إلى 602 مليون جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع، بصافى قيمة بلغت 5.95 مليون جنيه، 25 مليون جنيه، 6.7 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بصافى قيمة 2.2 مليون جنيه، 36.8 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 15023 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.96% عند مستوى 2593 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 14754 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 835 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 1982 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 536 نقطة.

وارتفعت أسهم 108 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وانخفضت 38 شركة، ولم تتغير 39 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:



- أورنج مصر للاتصالات بسعر إغلاق 34.36 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.99%

- الشروق الحديثة للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 33.68 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.53%

- المهندس للتأمين بسعر إغلاق 15.30 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.29%

- مطاحن ومخابز الإسكندرية بسعر إغلاق 31.66 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.17%

- الشمس للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 9.32 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.62%

وضمت الأسهم المتراجعة:



- حق اكتتاب البنك المصرى لتنمية الصادرات بسعر إغلاق 1.19 جنيه بنسبة تراجع بلغت 14.39%

- مطاحن مصر العليا بسعر إغلاق 133.56 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.32%

- أم أم جروب للصناعة والتجارة العالمية بسعر إغلاق 12.90 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.98%

- التوفيق للتأجير التمويلى بسعر إغلاق 7.36 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.40%

- مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة بسعر إغلاق 30.46 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.45%