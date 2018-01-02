video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 02 يناير 2018 05:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

أستاذ غدد: فيتامين "د" يقلل من نمو الخلايا السرطانية ويساعد على الشفاء

الثلاثاء، 02 يناير 2018 12:19 ص
أستاذ غدد: فيتامين "د" يقلل من نمو الخلايا السرطانية ويساعد على الشفاء فيتامين "د" يحمى من الخلايا السرطانية


كتبت أمل علام
إضافة تعليق

قال الدكتور مصباح كامل أستاذ السكر والغدد الصماء بطب المنيا، يعتبر فيتامين" د "على رأس قائمة الأبحاث حاليا، وذلك لاكتشاف أنه ليس فيتامين فقط يتعلق بنمو الجهاز العظمى فقط، ولكن لوجود مستقبلات له فى معظم أجهزة الجسم، وعلى رأسها الجهاز الدورى والمناعى والمخ والجلد.

 

وأشار إلى أنه من ناحية تأثيره على الجهاز المناعى فإنه يقوم بتنشيط الخلايا المسئولة عن تنظيم رد الفعل المناعى فى الجسم "T H1,TH2"، والتى تقوم بتنظيم الجهاز المناعى، والمفترض أن هناك توازن بين هذين النوعين، وإلا يحدث الخلل إذا تغلب أحدهما على الأخرى، وإذا تغلبت أحدهما على الأخرى نتج عنها أمراض الغدة الدرقية المناعية سواء بزيادة الوظيفة أو انخفاضها.

 

وأضاف أن له تأثير أيضا على نمو الخلايا السرطانية، حيث يقلل من نموها، ويساعد على الشفاء، وهذا ما أثبتته الأبحاث الأخيرة، لذلك فإن هناك توصيات بقياس مستوى فيتامين "د" فى المرضى الأكثر عرضه للأمراض المناعية، وتعويض النقص حال وجوده.

 

من جانبه قال الدكتور علاء وفا أستاذ الغدد الصماء والسكر بطب المنصورة، أن هناك علاقة بين فيتامين "د" وأمراض المخ والأعصاب ،موضحا أن فيتامين" د "يلعب دورا رئيسيا فى الوظائف الحيوية الخاصة بالمخ ،والجهاز العصبى الطرفى حيث أن فيتامين" د " يدخل فى نشاط وحيوية الأنسجة الأساسية الخاصة بخلايا المخ من حيث حماية خلايا المخ والأعصاب الطرفية من الأكسدة، ومن التأثير التسممى للكالسيوم، وتعديل سلوكيات الجهاز المناعى.

 

وأشار إلى أن فيتامين "د" يقوم بتحفيز بعض السيتوكينات وهى من البروتينات الحيوية التى تعتبر وسيط أساسي فى معظم التهابات الجسم المناعية، لذا بمراجعة بعض الدراسات الحيوية، وجد أن فيتامين "د" له دور فسيولوجى قوى فى حماية خلايا وأنسجة المخ، لذا فإن نقص هذا الفيتامين يؤدى إلى حدوث أمراض كثيرة تنشا منذ التكوين الجنينى، وأمراض أخرى تنشا فى البالغين، وحتى كبار السن والشيخوخة.

 

وأوضح أنه يجب الحرص على متابعة واكتشاف المصابين بنقص فيتامين "د"، وذلك حتى يتم إدراك العلاج التعويضى مبكرا لتجنب معظم المشاكل الصحية الخاصة بالمخ والأعصاب، والتى تمثل عبء على المريض والمجتمع أيضا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مش بس مفيد لعظامك.. فيتامين "د" يحمى من السمنة والاكتئاب والشلل الرعاش

أستاذ غدد: فيتامين "د" يؤثر على خصوبتك وطريقة الولادة ووضع الجنين

فتش عن فيتامين د.. خلل هرموناتك وأمراض القلب والسكر والغدد سببها انخفاضه

فيتامين د

فوائد فيتامين د

نقص فيتامين د

السرطان

قيتامين د والخلايا السرطانية



لا تفوتك
س و ج.. ما هى مجموعة "77 والصين" التى تترأسها مصر خلال عام 2018؟

س و ج.. ما هى مجموعة "77 والصين" التى تترأسها مصر خلال عام 2018؟

المتحدث العسكرى ينشر جهود قوات حرس الحدود خلال عام 2017

المتحدث العسكرى ينشر جهود قوات حرس الحدود خلال عام 2017

6 تكنولوجيات جديدة ينتظرها العالم خلال 2018.. مستشعر بصمة الإصبع أسفل شاشات الهواتف الذكية.. المنافسة تشتعل بيت الشركات لإطلاق هاتف قابل للطى.. أبل تنافس بتقنيات الواقع المعزز.. وهواتف صينية مميزة بأسعار رخيصة

6 تكنولوجيات جديدة ينتظرها العالم خلال 2018.. مستشعر بصمة الإصبع أسفل شاشات الهواتف الذكية.. المنافسة تشتعل بيت الشركات لإطلاق هاتف قابل للطى.. أبل تنافس بتقنيات الواقع المعزز.. وهواتف صينية مميزة بأسعار رخيصة

فى أول الظواهر الفلكية لعام 2018.. "السوبر مون" يستقبل أول أيام العام الجديد ويزين سماء الوطن العربى..بدر القمر يكتمل ويظهر ضخما بنسبة 14% وأكثر إشراقا30% ..ويكون فى أقرب نقطة من الأرض على مسافة 360 ألف كيلومتر

فى أول الظواهر الفلكية لعام 2018.. "السوبر مون" يستقبل أول أيام العام الجديد ويزين سماء الوطن العربى..بدر القمر يكتمل ويظهر ضخما بنسبة 14% وأكثر إشراقا30% ..ويكون فى أقرب نقطة من الأرض على مسافة 360 ألف كيلومتر

أول مرشحة مسلمة.. زوجة مفتى جمهورية داغستان تترشح لرئاسة روسيا

أول مرشحة مسلمة.. زوجة مفتى جمهورية داغستان تترشح لرئاسة روسيا

ارتفاع عدد قتلى التظاهرات المناهضة للنظام الإيرانى إلى 15 شخصا

ارتفاع عدد قتلى التظاهرات المناهضة للنظام الإيرانى إلى 15 شخصا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة