أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 2-1-2018





كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 2-1-2018، وجاءت أبرزها إعلان الشركة القابضة المصرية الكويتية، عن حصولها على الموافقة للاستحواذ على نسبة قدرها 99% من رأسمال شركة الدلتا للتأمين بسعر مقترح 20 جنيه للسهم، وطرح شركة الحديد والصلب المصرية، مناقصة لإنشاء خط حديد تسليح جديد بطاقة إنتاجية 300 ألف طن سنويا مقابل 50% من الإنتاج.

"الحديد والصلب" تطرح مناقصة لإنشاء خط جديد

وافق مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية، على طرح مناقصة لإنشاء خط حديد تسليح جديد بطاقة إنتاجية 300 ألف طن سنويا مقابل 50% من الإنتاج، وإنشاء عدد 3 أفران حث كهرباء لإنتاج البيلت بطاقة إنتاجية 300 ألف طن سنويا، كما وافق المجلس على ترشيح بعض العاملين للتعيين فى بعض الوظائف القيادية الشاغرة بالهيكل التنظيمى للشركة.

وبحسب بيان الشركة للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء، انخفض إجمالى الإنتاج المعد للبيع بالشركة خلال الفترة من أول يوليو حتى نهاية نوفمبر من عام 2017 إلى 50 ألف طن مقابل 90 ألف طن خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، وبلغت قيمة المبيعات 481 مليون جنيه مقابل 494 مليون جنيه خلال فترة المقارنة.

"القابضة المصرية الكويتية" تستحوذ على "الدلتا للتأمين"

أعلنت الشركة القابضة المصرية الكويتية، عن حصولها على الموافقة للاستحواذ على نسبة قدرها 99% من رأسمال شركة الدلتا للتأمين بسعر مقترح 20 جنيه للسهم، وذلك طبقا للمادة رقم 27 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، مضيفة أنه تم استيفاء كافة متطلبات المادة رقم 27 مكرر من القانون، وتوجد نية لتقديم ملف عرض الشراء الإجبارى إلى الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويبلغ رأسمال القابضة الكويتية نحو 256.11 مليون دولار، موزعاً على 1.02 مليار سهم، بقيمة أسمية 0.25 دولار.

وتبلغ مساهمة القابضة الكويتية فى "الدلتا للتأمين" نحو 32.03%.

ويبلغ رأسمال الدلتا للتأمين 100 مليون جنيه، موزعاً على 25 مليون سهم، بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم.

البورصة تقرر يوم الأحد المقبل أجازة

قررت إدارة البورصة المصرية، أن يكون يوم الأحد الموافق 7 يناير الجارى، أجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الاثنين الموافق 8 يناير.

أورنج: لا توجد أحداث جوهرية غير معلنة

قالت شركة أورنج مصر للاتصالات، فى بيان للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء، إنه لا توجد أى أحدث جوهرية غير معلنة، وذلك ردا على استفسار بالبورصة بشأن وجود أحداث غير معلنة من شأنها التأثير على سعر السهم.

وارتفع سعر سهم شركة أورنج مصر للاتصالات، خلال الفترة من 25 إلى 31 ديسمبر الماضى من 19.78 جنيه إلى 31.24 جنيه بنسبة 58.1% تمثل قيمة 11.5 جنيه.

السويدى تطور 1.4 مليون متر بالسادات

أعلنت شركة السويدى إليكتريك، عن فوز شركتها التابعة وهى شركة إس دى إم للتطوير والإدارة، المتخصصة فى تطوير وتنمية المناطق الصناعية، بطرح الهيئة العامة للتنمية الصناعية للحصول على 1.4 مليوت متر مربع بمدينة السادات للتنمية والتطوير وفق للبرنامج المطروح من الهيئة.

وأضافت الشركة، فى بيانها للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء، أنها ستعلن عن كافة تفاصيل العقد فور إتمام إجراءات التخصيص، وتوقيع العقد مع هيئة التنمية الصناعية.