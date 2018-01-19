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395 سرير عناية مركزة وحضانة بمستشفيات مديرية الصحة بالإسكندرية فى عام 2017

الجمعة، 19 يناير 2018 08:55 م
395 سرير عناية مركزة وحضانة بمستشفيات مديرية الصحة بالإسكندرية فى عام 2017 الدكتور مجدى حجازى وكيل صحة الإسكندرية


الإسكندرية جاكلين منير
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صرح الدكتور مجدى حجازى، وكيل وزارة الصحة والسكان بالاسكندرية ، أنه تم خلال عام 2017 الانتهاء من تطوير وتحديث 395 سرير عناية مركزة للأطفال والكبار، كما يجرى حاليا إضافة أسرة عناية مركزة جديدة بـ 10 مستشفيات تابعة لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية هي مستشفيات رأس التين العام والجمهورية العام والعامرية العام وأبو قير المركزى وبرج العرب المركزى وجمال حمادة المركزى والحميات وأطفال فوزى معاذ وصدر كوم الشقافة وصدر المعمورة.

 وأوضح "حجازى" فى بيادر صادر اليوم  أنه تم إضافة أسرة عناية مركزة جديدة ليصبح عددها 174 سرير بنهاية عام 2017 مقابل 82 سرير عناية في عام 2014  أصبحت 89 سرير عناية في عام 2015 ثم 124 في عام 2016 ، بينما تم إضافة وتطوير حضانات جديدة ليصل عددها إلى 221 حضانة  بنهاية عام 2017 مقابل 150 حضانة في عام 2014 و156 حضانة في عام 2015 و187 حضانة في عام 2016

 وأشار الى أن الاسكندرية يوجد بها حاليا 4826 سرير بمستشفيات وزارة الصحة موزعة على 27 مستشفى منها 16 مستشفى تابع لمديرية الشئون الصحية مقابل 3685 سريراً في مستشفيات و3487 سريراً في المستشفيات التابعة لجامعة  الاسكندرية.

 وأوضح وكيل الوزارة أن مديرية الشئون الصحية في الاسكندرية حصلت على المركز الأول في مجال مكافحة العدوى على مستوى مديريات الصحة بالجمهورية كما حصلت مستشفى رأس التين على افضل مستشفى عام في مصر ومستشفيى الحميات على افضل مستشفى حميات من بين 42 مستشفى حميات على مستوى الجمهورية لعامين متتاليين 2016 و2017 والمركز الاول عربياً في مجال التقصى الوبائى مشيراً الى أن المعامل المركزية في الاسكندرية حصلت على شهادة الاعتماد الدولى طبقاً لمواصفات الايزو رقم 17025 كما حصلت المديرية على الجودة العالمية 9001.

 وأشار الى أن 98% من الوحدات الطبية على مستوى المحافظة حصلت في عام 2017 على شهادة من الهيئة القومية للاعتماد والجودة مقابل40% من الوحدات في عام 2014 و65% في عام 2015 و90%  في عام 2016.


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