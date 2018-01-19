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250 أسرة سيناوية تعيش بالشرقية تطالب بصرف مقرراتهم التموينية

الجمعة، 19 يناير 2018 02:00 ص
250 أسرة سيناوية تعيش بالشرقية تطالب بصرف مقرراتهم التموينية مقررات تموينية


الشرقية – إيمان مهنى
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معاناة يعيشها أكثر من 250 أسرة من أهالى رفح والشيخ زويد، والذين انتقلوا للعيش فى مدينة الصالحية الجديدة بالشرقية منذ عامين، لحرمانهم من الخبز و المقررات التموينية المدعمة، منذ 4 شهور بعد التحفظ على بطاقاتهم ضمن حرز قضية تخص بقال تموينى.

وقال ماهر فرج سلمى، أحد المتضررين لـ"اليوم السابع"، إنهم اضطروا للانتقال للعيش للصالحية بمحافظة الشرقية، بسبب الظروف الأمنية فى رفح، قبل عامين تواجههم العديد من المشكلات، من بينها حرمانهم من صرف المقررات التموينية والخبز، واضطرارهم لشرائها من السوق بالسعر الحر والذى يعد إرهاقا ماديا على العديد من الأسر التى ظروفها المادية الصعبة.

وأوضح أن البقال التموينى هو سيناوى أيضا وانتقل ضمن الأسر إلى الصالحية، ومارس نفس النشاط هنا، كان يتولى صرف المقررات التموينية والدقيق لنا كل شهر، على مدار العامين الماضيين وبانتظام، إلا أنه تم القبض عليه منذ أشهر وبحوزته البطاقات التموينية التى تخصنا، والتحفظ عليها ضمن أحراز القضية.

وطالب أهالى سيناء مديرية تموين الشرقية، بالإفراج عن هذه البطاقات أو استخراج لهم بدل فاقد حتى يتسنى لهم صرف مستحقاتنا التموينية.

من جانبها قالت فايزة عبد الرحمن وكيل مديرية التموين بالشرقية لـ"اليوم السابع" إن البقال التموينى كانت مباحث التموين ألقت القبض عليه، لحيازته ونقل مقررات تموينية وبطاقات تخص مواطنين بدون تصريح، وهى قضية قيد التحقيقات بالنيابة العامة، لافتا أنه كان يجب على أى مواطن عدم ترك بطاقتهم لدى البقال، والحفاظ عليها منعا لحدوث مثل هذه المشكلات، مطالبة المتضررين بضرورة التوجه لمكتب تموين الصالحية وتحرير مذكرة لتشكيل لجنة لبحث موقفهم .

 


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