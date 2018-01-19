video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 20 يناير 2018 05:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

2.4 مليار جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة المصرية منذ بداية العام

الجمعة، 19 يناير 2018 09:32 م
2.4 مليار جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة المصرية منذ بداية العام البورصة المصرية


كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق

سجلت تعاملات الأجانب بالبورصة المصرية صافى شراء بقيمة 2365.72 مليون جنيه منذ بداية العام الحالى، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 25.65 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات. 
 
وخلال تعاملات الأسبوع المنتهى، سجل الأجانب "غير العرب" صافى شراء بالبورصة المصرية بقيمة 1493.88 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 50.70 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
 
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 68.81% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 21.07%، والعرب على 10.12% خلال الأسبوع الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
 
واستحوذت المؤسسات على 51.88% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 48.12%، وسجلت المؤسسات صافى شراء بقيمة 201.37 مليون جنيه خلال الأسبوع الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ارتفاع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة 14.7 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى

البورصة تختتم جلسة نهاية الأسبوع بارتفاع جماعى.. و"إيجى إكس 30" يتخطى 15400نقطة

اخبار البورصة المصرية

البورصة المصرية

البورصة

اخبار الاقتصاد



لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

فيديو.. شمس الكويتية لـON E: المجتمع الفنى ملىء بالمثليين ولدى صديقات مثليات

فيديو.. شمس الكويتية لـON E: المجتمع الفنى ملىء بالمثليين ولدى صديقات مثليات

فيديو.. السيسى يعلن رسميا ترشحه لفترة رئاسية ثانية.. ويؤكد: أتعهد بأن تكون الانتخابات عنوانا للحرية والشفافية.. لا أستطيع البقاء ثانية واحدة فى تحمل المسئولية على غير إرادتكم.. ويطالب المصريين بالنزول للتصويت

فيديو.. السيسى يعلن رسميا ترشحه لفترة رئاسية ثانية.. ويؤكد: أتعهد بأن تكون الانتخابات عنوانا للحرية والشفافية.. لا أستطيع البقاء ثانية واحدة فى تحمل المسئولية على غير إرادتكم.. ويطالب المصريين بالنزول للتصويت

تساؤلات شائكة فى عروض البدرى للرحيل عن الأهلى.. ما سر توقيت إعلان العروض.. كيف تطالب الإدارة الحمراء اللاعبين بإغلاق الملف ويفتحه المدير الفنى.. هل يتكرر سيناريو أهلى طرابلس.. وما هو الموقف النهائى للمدرب ؟

تساؤلات شائكة فى عروض البدرى للرحيل عن الأهلى.. ما سر توقيت إعلان العروض.. كيف تطالب الإدارة الحمراء اللاعبين بإغلاق الملف ويفتحه المدير الفنى.. هل يتكرر سيناريو أهلى طرابلس.. وما هو الموقف النهائى للمدرب ؟

مصادر: رئيس الوزراء يعود لممارسة مهام عمله بمقر مكتبه بداية من السبت

مصادر: رئيس الوزراء يعود لممارسة مهام عمله بمقر مكتبه بداية من السبت

تعرف على أهداف مشروع تطوير قصر العينى ( 2020 ) فى 16 نقطة

تعرف على أهداف مشروع تطوير قصر العينى ( 2020 ) فى 16 نقطة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة