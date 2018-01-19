video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 19 يناير 2018 04:53 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

12 مليار و 470 مليون جنيه استثمارات عامة بوسط الصعيد خلال العام الجارى

الجمعة، 19 يناير 2018 07:00 ص
12 مليار و 470 مليون جنيه استثمارات عامة بوسط الصعيد خلال العام الجارى الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إلى جانب المشروعات الحكومية


كتب مصطفى عبد التواب
إضافة تعليق

بلغت الاستثمارات  العامة الموجهة لتنمية إقيلم وسط الصعيد خلال العام المالى الجارى 2017-2018، 12 مليار و 470 مليون بنسبة تقترب من 6.5% من إجمالى الاستثمارات العامة خلال العام الجارى، شكلت الاستثمارات الحكومية نسبة 36.9% من هذه الاستثمارات وشملت الاستثمارات غير الحكومية النسبة المتبقية.

وتستحوذ محافظة أسيوط على نسبة 82.4% من استثمارات الإقليم مقابل 17.6 لمحافظة الوادى الجديد، ويأتى على رأس المشروعات الحكومية فى الاقليم قطاع البترول بنسبة 61% بقيمة 7 مليار و 603 مليون جينه، يليها الاسكان والمراف بنسبة 19.3% بقيمة 2 مليار و 410 مليون و 900 الف، يليها الموارد المائية والرى، والتى تصل نسبتها إلى 6.2% بقيمة 772 مليون و 400 الف.


وتصل نسبة مشروعات قطاع الصحة 2.5% من إجمالى الاستثمارات بقيمة 314 مليون و 700 الف، ثم النقل بقيمة 197 مليون و 300 الف بنسبة 1.6% من إجمالى استثمارات الاقليم، ثم التربية و التعليم بقيمة 203 مليون و 700 الف جنيه بنسبة تصل إلى 1.6%، ثم الكهرباء بقيمة استثمارات 162 مليون جنيه، والزراعة واستصلاح الاراضى بنسبة 31 مليون و 500 الف، و الأوقاف بقيمة استثمارات 9 مليون جينه، والرعاية الاجتماعية بقيمة استثمارات 7 مليون و 900 الف جنيه، و الثقافة بـ 5 مليون و 500 الف ، والشباب والرياضة بقيمة 1 مليون و 300 الف، فيما شملت خطة الحكومة 570 مليون و 700 الف جنيه من قيمة استثمارات الإقليم تحت بند آخرى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزارة التخطيط تعتمد 152 مليون جنيه لمشروع تدعيم خطط التنمية بالمحافظات

13 مليار و 595 مليون جنيه استثمارات بإقليم جنوب الصعيد خلال العام الجارى

الحكومة

تنمية الصعيد

وسط الصعيد

اسيوط

البترول

الصحة

التعليم

الاستثمارات العامة



لا تفوتك
4 كواكب تزين سماء 2018.. تعرف عليها وتواريخ وأوقات رؤيتها

4 كواكب تزين سماء 2018.. تعرف عليها وتواريخ وأوقات رؤيتها

الحبيب على الجفرى يحرج مذيع "BBC" ويلقنه درسا على الهواء فى حب مصر

الحبيب على الجفرى يحرج مذيع "BBC" ويلقنه درسا على الهواء فى حب مصر

5 أسباب وراء جنون أسعار النجوم بالدوري المصرى.. تعويم الجنيه.. ندرة المواهب فى المحروسة.. وكلاء اللاعبين.. صراع عنتر ولبلب بين الأهلى والزمالك.. ورغبة الأندية فى الاستفادة المادية من ملايين الاحتراف

5 أسباب وراء جنون أسعار النجوم بالدوري المصرى.. تعويم الجنيه.. ندرة المواهب فى المحروسة.. وكلاء اللاعبين.. صراع عنتر ولبلب بين الأهلى والزمالك.. ورغبة الأندية فى الاستفادة المادية من ملايين الاحتراف

"السكة الحديد" تلجأ للمسابقات لتحسين الخدمات.. لأول مرة طرح مسابقة بين العاملين لاختيار أجمل قطار ومحطة.. قيمة الجوائز تصل لـ50 ألف جنيه.. وتشكيل لجنة فنية لتقييم أداء الخدمات خلال الفترة من 15 لـ 31 يناير

"السكة الحديد" تلجأ للمسابقات لتحسين الخدمات.. لأول مرة طرح مسابقة بين العاملين لاختيار أجمل قطار ومحطة.. قيمة الجوائز تصل لـ50 ألف جنيه.. وتشكيل لجنة فنية لتقييم أداء الخدمات خلال الفترة من 15 لـ 31 يناير

تعرف على حالات الإعفاء من الإدلاء بصوته الانتخابى خلال الانتخابات الرئاسية

تعرف على حالات الإعفاء من الإدلاء بصوته الانتخابى خلال الانتخابات الرئاسية

الإبلاغ عن الجرائم الالكترونية فى 3 خطوات.. تعرف عليها

الإبلاغ عن الجرائم الالكترونية فى 3 خطوات.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة