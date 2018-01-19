12 مليار و 470 مليون جنيه استثمارات عامة بوسط الصعيد خلال العام الجارى





كتب مصطفى عبد التواب

بلغت الاستثمارات العامة الموجهة لتنمية إقيلم وسط الصعيد خلال العام المالى الجارى 2017-2018، 12 مليار و 470 مليون بنسبة تقترب من 6.5% من إجمالى الاستثمارات العامة خلال العام الجارى، شكلت الاستثمارات الحكومية نسبة 36.9% من هذه الاستثمارات وشملت الاستثمارات غير الحكومية النسبة المتبقية.

وتستحوذ محافظة أسيوط على نسبة 82.4% من استثمارات الإقليم مقابل 17.6 لمحافظة الوادى الجديد، ويأتى على رأس المشروعات الحكومية فى الاقليم قطاع البترول بنسبة 61% بقيمة 7 مليار و 603 مليون جينه، يليها الاسكان والمراف بنسبة 19.3% بقيمة 2 مليار و 410 مليون و 900 الف، يليها الموارد المائية والرى، والتى تصل نسبتها إلى 6.2% بقيمة 772 مليون و 400 الف.



وتصل نسبة مشروعات قطاع الصحة 2.5% من إجمالى الاستثمارات بقيمة 314 مليون و 700 الف، ثم النقل بقيمة 197 مليون و 300 الف بنسبة 1.6% من إجمالى استثمارات الاقليم، ثم التربية و التعليم بقيمة 203 مليون و 700 الف جنيه بنسبة تصل إلى 1.6%، ثم الكهرباء بقيمة استثمارات 162 مليون جنيه، والزراعة واستصلاح الاراضى بنسبة 31 مليون و 500 الف، و الأوقاف بقيمة استثمارات 9 مليون جينه، والرعاية الاجتماعية بقيمة استثمارات 7 مليون و 900 الف جنيه، و الثقافة بـ 5 مليون و 500 الف ، والشباب والرياضة بقيمة 1 مليون و 300 الف، فيما شملت خطة الحكومة 570 مليون و 700 الف جنيه من قيمة استثمارات الإقليم تحت بند آخرى.