100 % نسبة النجاح فى "نصف تيرم" أولى وثانية ثانوى ترسا بالقليوبية





القليوبية-نيفين طه

أعلنت مدرسة ترسا الثانوية المشتركة، بمحافظة القليوبية، نتيجة الصفين الأول والثانى علمى وأدبى "التيرم الأول"، حيث بلغت نسبة النجاح بالصف الأول 99% وفى الثانى 98%.

وقال سلامة إبراهيم قطاطى مدير المدرسة، أن العشرة الأوائل بالصف الأول، هم غادة حسن حسن عبد اللطيف، وأية السيد عبد المنعم أبو الغيط، وفاطمة محمد عبد الفتاح فرحات، وشروق عاطف عبد المنعم، ومنة الله جميل عبد الفتاح، وأية جمال عبد الفتاح السيد، وحبيبة رمضان محمد، ومحمد وجدى محمد وجدى، وعبد الله حسن ابراهيم دسوقى، وخالد جمال عبد المعز، وأن أوائل الصف الثانى أدبى هم، جهاد وليد عبد النبى السيد، وشمس خاطر عبد الوهاب، وحنان أحمد عبد الحليم، وعبد الله رمضان محمد محمود، ومنار جمال احمد بيومى، واية طارق السيد، ومحمد عاشور ابو سريع، واحمد محمد احمد حسنين، واسماء محمد صابر السيد، وسلمى عبد الحكم سيد احمد.

وأشار مدير المدرسة، إلى أن العشرة الأوائل علمى، هم رجب عبد المنعم رجب الغراب، وأحمد نبيل قطب، وعبد الله محمود حسنين، وحسين محمود محمد الجندى، وأمانى عطية إبراهيم، وإسراء محمود محمد، وحسام الدين مصطفى رجب، ومحمود سمير حمزة شديد، وابتسام إبراهيم أمين، وجهاد محمد جودة أبو الفتوح.