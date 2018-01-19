1.11 % ارتفاعاً بالمؤشر الرئيسى للبورصة خلال جلسات الأسبوع المنتهى





كتب هانى الحوتى

ارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسى "إيجى إكس 30"، بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 15411 نقطة خلال الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 855 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" ارتفاعاً بنحو 1.03% مغلقاً عند مستوى 2037 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 20" ارتفاعاً بنحو 2.13% مغلقًا عند مستوى 15100 نقطة.