1.11 % ارتفاعاً بالمؤشر الرئيسى للبورصة خلال جلسات الأسبوع المنتهى

1.11 % ارتفاعاً بالمؤشر الرئيسى للبورصة خلال جلسات الأسبوع المنتهىالجمعة، 19 يناير 2018 07:00 م
البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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ارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسى "إيجى إكس 30"، بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 15411 نقطة خلال الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 855 نقطة.
وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" ارتفاعاً بنحو 1.03% مغلقاً عند مستوى 2037 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 20" ارتفاعاً بنحو 2.13% مغلقًا عند مستوى 15100 نقطة.
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