وفاة 10 نازحين سوريين نتيجة عاصفة ثلجية خلال محاولة تسللهم إلى لبنان





(أ ش أ)

أعلن الجيش اللبنانى العثور على 9 جثث لنازحين سوريين عالقين بالثلوج فى جرود منطقة (الصويرى - المصنع) على الحدود اللبنانية السورية خلال محاولة دخولهم خلسة إلى الأراضى اللبنانية.

وأشار الجيش - فى بيان اليوم الجمعة - إلى أن النازحين السوريين لقوا حتفهم نتيجة العاصفة الثلجية ، كما تم إنقاذ 6 أشخاص آخرين توفى أحدهم فى أحد المستشفيات متأثرين بالصقيع ، كما تم القبض على شخصين سوريين ، متورطين فى محاولة التهريب.

تم نقل الجثث إلى مستشفيات المنطقة ، وتستمر قوى الجيش بالبحث عن نازحين آخرين عالقين بالثلوج لإخلائهم وتقديم المعالجة الطبية لهم.