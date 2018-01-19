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وفاة 10 نازحين سوريين نتيجة عاصفة ثلجية خلال محاولة تسللهم إلى لبنان

الجمعة، 19 يناير 2018 11:17 م
وفاة 10 نازحين سوريين نتيجة عاصفة ثلجية خلال محاولة تسللهم إلى لبنان نازحين


(أ ش أ)
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أعلن الجيش اللبنانى العثور على 9 جثث لنازحين سوريين عالقين بالثلوج فى جرود منطقة (الصويرى - المصنع) على الحدود اللبنانية السورية خلال محاولة دخولهم خلسة إلى الأراضى اللبنانية.

وأشار الجيش - فى بيان اليوم الجمعة - إلى أن النازحين السوريين لقوا حتفهم نتيجة العاصفة الثلجية ، كما تم إنقاذ 6 أشخاص آخرين توفى أحدهم فى أحد المستشفيات متأثرين بالصقيع ، كما تم القبض على شخصين سوريين ، متورطين فى محاولة التهريب.

  تم نقل الجثث إلى مستشفيات المنطقة ، وتستمر قوى الجيش بالبحث عن نازحين آخرين عالقين بالثلوج لإخلائهم وتقديم المعالجة الطبية لهم.


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