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وزير المالية السعودى الأسبق يرأس وفد المملكة بمنتدى دافوس

الجمعة، 19 يناير 2018 03:12 م
وزير المالية السعودى الأسبق يرأس وفد المملكة بمنتدى دافوس وزير المالية إبراهيم العساف


الرياض (رويترز)
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قالت مصادر سعودية إن وفد المملكة إلى المنتدى الاقتصادى العالمى فى دافوس الأسبوع المقبل سيرأسه وزير الدولة إبراهيم العساف.

وكان العساف، قد شغل منصب وزيرا للمالية وعضوا فى مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية للنفط. 


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