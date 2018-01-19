وزير الصناعة: توسيع أنشطة الاعتماد بالمجلس الوطنى لتشمل المنتجات والأفراد

كتب إسلام سعيد

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حالياً توسيع أنشطة الاعتماد بالمجلس الوطنى للاعتماد لتشمل مجالات اعتماد المنتجات والأفراد واختبارات الكفاءة بما يسهم فى تحقيق الانتشار على مستوى الجمهورية ويمهد للتقدم للحصول على الاعتراف الدولى فى المجالات الجديدة، لافتاً إلى أنه يجرى أيضاً تصميم بوابة إليكترونية متكاملة للمجلس تتضمن ميكنة الأعمال والأنشطة داخل المجلس لتسهيل إتمام كافة إجراءات التقييم والاعتماد خاصة فى ظل تزايد عدد الجهات المتقدمة للاعتماد من خارج مصر والتى تشمل دول مثل الهند والسعودية والسودان والكويت والنيجر.

وقال الوزير، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، أن المجلس الوطنى للاعتماد يسعى أيضاً للحصول على الاعتراف الدولى من منظمة الاعتماد الأوروبية EA، الأمر الذى يسهم فى تأهيل كافة الصادرات المصرية الحاصلة على شهادات اختبار من جهات معتمدة من المجلس الوطنى للاعتماد للدخول إلى السوق الأوروبية دون إعادة فحص، مشيراً فى هذا الإطار إلى مشروع التوأمة المؤسسية الذى بدء تنفيذه منذ العام الماضى بين الحكومة المصرية ممثلة فى المجلس الوطنى للاعتماد والاتحاد الأوروبى ممثلاً فى الحكومة الألمانية (وزارة الاقتصاد والطاقة، ومعهد بحوث واختبارات المواد (BAM)، وهيئة الاعتماد الألمانية (DAKKS)، وإدارة الجودة(BFR)، والحكومة الإيطالية ممثلة فى جهاز الاعتماد الإيطالى (ACCREDIA) ويستمر تنفيذ المشروع لمدة 24 شهراً ويستهدف تعزيز القدرات المؤسسية للمجلس الوطنى للاعتماد.

جاء ذلك فى سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير حول الخطط المستقبلية للمجلس الوطنى للاعتماد خلال العام الحالى وإنجازاته خلال عام 2017.

وأشار قابيل، إلى أن تجديد الاعتراف الدولى بالمجلس الوطنى للاعتماد من قبل المنظمتين العالميتين ILAC/IAF حتى عام 2021 وتوسيع مجال اعتماد جهات منح شهادات نظم الإدارة ليشمل نظم إدارة سلامة الغذاء، بالإضافة إلى الترويج المباشر والمستمر لأنشطة الجودة والإعتماد داخل مصر وخارجها يعد من أهم الإنجازات التى حققها المجلس خلال العام الماضى.

ومن جانبه قال المهندس هانئ الدسوقي، المدير التنفيذى للمجلس الوطنى للاعتماد أنه تم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالمجالات الجديدة للاعتماد والتى بدأ المجلس فى قبول جهات تقييم مطابقة للتقدم للاعتماد بها مثل اعتماد جهات منح شهادات الأفراد طبقا للمواصفة الدولية ISO/IEC 17024 واعتماد جهات منح شهادات المنتجات طبقا للمواصفة الدولية ISO/IEC 17065 واعتماد جهات منح شهادات الأفراد طبقا للمواصفة الدولية ISO/IEC 17043.

ولفت إلى أن المجلس قام بإعتماد مجموعة من جهات الاعتماد خارج مصر تضمنت معامل هيئة المواصفات السوادنية ومعامل إختبار شركة مطابقة وتحقق فى مجال إختبار مكونات السيارات فى السعودية ومعامل إختبار الأغذية بالشركة الأهلية للصناعات الغذائية فى السعودية وجهة منح شهادات(RINA) بإيطاليا وجهة منح شهادات (TUO) بألمانيا ومعمل شركتى الجاسم و(KDCOW) بالكويت ومعمل شركة ( ZINDER) فى النيجر شركات (BVQCERT)وشركة (QFS)وشركة (OTABU)وشركة (ICL)بالهند.

وأضاف الدسوقى أن المجلس قام أيضاً بأنشطة اعتماد نيابةً عن جهات اعتماد عالمية تضمنت التقييم لاعتماد جهات منح شهادات نيابةً عن جهة الاعتماد الأمريكية (ANAB)، وجهاز الاعتماد البريطانى (UKAS) بالإضافة إلى جهاز الاعتماد الإيطالى (ACCREDIA)، وجهاز الاعتماد النيوزيلاندي، والتقييم لاعتماد معامل اختبار نيابةً عن جهة الاعتماد الفنلندية فيناس.

وأوضح أن إجمالى جهات التقييم والمطابقة المعتمدة من المجلس حتى نهاية العام 2017 بلغ 393 جهة تقييم تابعة للقطاعين الحكومى والخاص وهو ما يسهم فى رفع الكفاءة الفنية ودقة النتائج ويدعم المنتجات ويرفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية كما قام المجلس بعمل تقارير مراجعة لملفات 104جهة تقييم مطابقة جديدة وإجراء زيارات مراجعة دورية لـ 321 جهة تقييم.

وتابع الدسوقى أن المجلس نجح خلال العام الماضى فى تصميم وإطلاق موقع الكترونى جديد يتماشى مع كافة المستجدات التكنولوجية المتبعة فى مواقع جهات الاعتماد الأوروبية والأمريكية.