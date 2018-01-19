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وزير الداخلية اللبنانى: يوجد قيادات لتنظيم داعش ببلادنا

الجمعة، 19 يناير 2018 01:53 م
وزير الداخلية اللبنانى: يوجد قيادات لتنظيم داعش ببلادنا نهاد المشنوق وزير الداخلية اللبنانى


بيروت (أ ش أ)
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أكد وزير الداخلية والبلديات اللبنانى نهاد المشنوق، وجود قيادة فى بلاده لتنظيم داعش الإرهابى، موضحا أنه بعد دراسة خريطة "داعش" واحتمالات الأساليب الجديدة، تم التوصل إلى إستنتاج بأنه لا بد أن تكون هناك قيادة مقيمة فى لبنان للتنظيم، قادرة على تجنيد وتنفيذ عمليات إرهابية.

وتحدث المشنوق فى مؤتمر صحفى عقده ظهر اليوم فى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلى، عن عملية "لبنان الآمن" ومفادها أنه بعد إنفجار برج البراجنة فى نوفمبر 2015، درست شعبة المعلومات اللبنانى الخريطة الجديدة التى يمكن أن يعتمد عليها تنظيم "داعش" الإرهابى فى عملياته الإرهابية، وتم التأكد من وجود قيادة قائمة فى لبنان للتنظيم الإرهابى.

ولفت المشنوق إلى أنه فى يوليو 2017 ألقى القبض على قيادى فى "داعش" هو "أبو جعفر العراقى " وتم تجنيده من قبل شعبة المعلومات لمدة 5 أشهر دون معرفة قيادة التنظيم بالقبض عليه.

وأضاف أن القبض على أبى جعفر العراقى من قبل الأجهزة الأمنية وتجنيده، أسهم فى اكتشاف المخططات الإرهابية خلال فترة الأعياد باستهداف الأماكن العامة ودور العبادة.

وقال "قررنا الإعلان عن عملية "لبنان الآمن" لتأكيد الإحتراف الأمنى فى لبنان ولطمأنة اللبنانيين والعرب، مضيفا "أن الوضع الأمنى فى لبنان ممسوك بأعلى درجة احتراف". 


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