وزيرا خارجية فرنسا وأمريكا يبحثان الثلاثاء القادم بباريس عددا من القضايا

وزيرا خارجية فرنسا وأمريكا يبحثان الثلاثاء القادم بباريس عددا من القضاياالجمعة، 19 يناير 2018 04:36 م
وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان
باريس (أ.ش.أ)
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يلتقى وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان الثلاثاء، المقبل نظيره الأمريكى ريكس تيلرسون على هامش المؤتمر الذى تستضيفه باريس لإطلاق شراكة دولية جديدة لمواجهة الإفلات من عقاب استخدام الأسلحة الكيميائية.
وصرح نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية ألكسندر جورجينى اليوم، بأن الوزيرين سيبحثان مجمل القضايا التى تشغل بلديهما بما فى ذلك الملف السورى.
وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد أفادت فى وقت سابق اليوم بأن 29 دولة ستعلن الثلاثاء خلال مؤتمر باريس عن مجموعة من الالتزامات لمكافحة الإفلات من العقاب لمن يستخدمون أو يطورون أسلحة كيميائية.
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