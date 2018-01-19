وحدات الشعب الكردية: سنرد بأقوى شدة على أى هجوم بمنطقة عفرين

رويترز

قالت وحدات حماية الشعب الكردية السورية إن القوات التركية أطلقت قرابة 70 قذيفة على قرى كردية فى منطقة عفرين بشمال غرب سوريا فى قصف من الأراضى التركية بدأ عند منتصف الليل تقريبا واستمر حتى صباح اليوم الجمعة.

وقال روجهات روج المتحدث باسم الوحدات فى عفرين لرويترز، إن ذلك كان أعنف قصف تركى منذ أن صعدت أنقرة تهديداتها بالقيام بعمل عسكرى ضد المنطقة الكردية.

وأضاف روج متحدثا من عفرين أن وحدات حماية الشعب سترد "بأقوى شدة" على أى هجوم على عفرين.