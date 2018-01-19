هطول أمطار متوسطة و غزيرة فى محافظة كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تشهد مدن وقرى محافظة كفرالشيخ، هطول أمطار مابين متوسطة وغزيرة ، مما أدى إلي غرق شوارع عدد من المدن بمياه الأمطار، وتحولت شوارع القرى إلي برك من الطين والأوحال، وانقطع التيار الكهربائي عن بعض القرى والعزب، لهطول الأمطار ولشدة الرياح .

وأعلنت مجالس المدن حالة الطوارئ، ودفعت بسيارات كساحة ونافورى لإزالة أثار الأمطار من الشوارع وبالميادين وتابع اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، أعمال رفع مياه الأمطار من شوارع وميادين المدن، والتأكد من التخلص من مياه الأمطار المتراكمة بالشوارع.