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نوال الدجوى تدعو الجميع للمشاركة بانتخابات الرئاسة: لا تكتفوا بالتوكيلات

الجمعة، 19 يناير 2018 07:27 م
نوال الدجوى تدعو الجميع للمشاركة بانتخابات الرئاسة: لا تكتفوا بالتوكيلات د. نوال الدجوى رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم


وائل ربيعى
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دعت الدكتورة نوال الدجوى، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA، كل العاملين فى الجامعة والمدارس التابعة لها، وكذللك الشباب إلى النزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلة: "علينا ألا نكتفى بالتوكيلات لأننا نؤكد للجميع أن الأنظار كلها تتجه إلى مصر والانتخابات  الرئاسية والحضور يؤكد أن نسبة مشاركة المصريين ستكون كبيرة".

 

وأضافت "الدجوى"، بكلمتها خلال الاجتماع الشهرى لمجلس الأمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA، أن المصريين يمتلكون إدارة قوية نحو الاستقرار والاستمرار فى إعادة بناء مؤسسات الدولة، مؤكدة أن الأربع سنوات الأخيرة شهدت إنجازات ضخمة على المستويين الداخلى والخارجى.

 

وقالت إن العالم كله سيتابع انتخابات مصر، مؤكدة أن نسبة مشاركة المصريين فى الانتخابات المقبلة ستكون كبيرة، مضيفة: "المشاركة ستكون كبيرة لأننا رأينا إنجازات كبيرة داخليا وخارجيا، وقد تابعت بشغف حكاية وطن بين الرؤية والإنجازات وسنؤكد الانتماء للوطن بالنزول والمشاركة فى الانتخابات المقبلة".

 

 


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