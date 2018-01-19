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ننشر تشكيل هيئة مكتب المجلس الإقتصادي لسيدات الأعمال بالإسماعيلية

الجمعة، 19 يناير 2018 09:29 م
ننشر تشكيل هيئة مكتب المجلس الإقتصادي لسيدات الأعمال بالإسماعيلية جانب من الإجتماع


الإسماعيلية- جمال حراجى
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أصدرأكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية قرارا بتشكيل هيئة مكتب المجلس الإقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية. 

وتضمن القراراختيار كل من الدكتورة دينا ياقوت رئيسا للمجلس، وتهاني الزملوط نائبا أول، وأمل محمود نائبا ثان، ونادية عبد الفتاح سكرتير أول، وإيمي موسي سكرتير ثان، وعضوية كل من نجاح عرابي وسمرجابر وعبير فايز.

كما تضمن القرار اختيار فاطمة مرجان، رئيسا شرفيا للمجلس تقديرا لدورها الهام في تأسيس لجنة سيدات الأعمال والمجلس الإقتصادي

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدة رئيس الغرفة التجارية، بحضور سيد الكرسلي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية وأمين الصندوق، حيث قدم رئيس الغرفة التجارية خلال الإجتماع، التهنئة لعضوات المجلس بنجاح المعرض الأول للمنتجات اليدوية والصناعات الصغيرة لسيدات الأعمال بمحافظة الإسماعيلية، والذي حقق مردودا طيبا وإقبالا جماهيريا غيرمسبوق.

وأشارأكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية فى بيان لة مساء اليوم، إلي أن الهدف من إقامة المعارض خلق فرص تسويقية وترويجية لفتيات وسيدات الإسماعيلية.

كما تم خلال الاجتماع استعراض خطة المجلس خلال المرحلة القادمة وما سيتم إنجازه على أرض الواقع والتجهيز لإقامة المعرض القادم خلال الفترة القادمة.


 

 


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