نقابة الصيادلة تختار السويس لتطبيق مشروع "حماية الشباب ومجابهة الإدمان"





كتب وليد عبد السلام

قال الدكتور صبرى الطويلة رئيس لجنة الحق فى الدواء بنقابة الصيادلة والمنسق العام لمشروع حماية الشباب ومجابهة الإدمان، إن اللجنة فى اجتماعها الأخير اختارت بعد التنسيق مع صندوق مكافحة الإدمان محافظة السويس لتكون أول محافظة يطبق بها "مشروع حماية الشباب ومجابهة الإدمان" بعد تدشينه بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان.

وأضاف فى تصريحات صحفية، أن اختيار محافظة السويس جاء بسبب أنها محافظة ذات كثافة سكانية قليلة، يمكن بها تنفيذ كافة الأفكار الجديدة ومواجهة التحديات والمعوقات التى قد تظهر وتعيق نجاح المشروع وعمل دراسات متكاملة لتطبيق المشروع بنجاح فى كافة محافظات الجمهورية

وأوضح أنه سيتم أول فبراير المقبل تنظيم ورشتين عمل مع صندوق مكافحة الإدمان لتحديد الصياغة النهائية لآليات تفعيل بروتكول مشروع مجابهة الإدمان، والذى يأتى فى إطار الدور الفعال والإيجابى لنقابة صيادلة مصر للتصدى للمشكلات الاجتماعية وخاصة التى تتعلق بتعاطى المواد المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية وجهودها المتواصلة فى تحسين حياة المصريين من أحد أهم جوانب الحياة هو الدواء.

حضر اجتماع اللجنة الدكتور عصام عبدالحميد وكيل نقابة الصيادلة، والدكتور فتح الله الشرقاوى رئيس لجنة الشباب وأمين الصندوق المساعد، كما حضر الدكتور وحيد عبد الصمد مقرر لجنة الحق فى الدواء، وعضوى المجلس الدكتور أحمد فاروق والدكتور محمد حسن، إضافة إلى حضور عددًا من ممثلى النقابات الفرعية.