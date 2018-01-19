نصر الله: المؤشرات تؤكد أن إسرائيل وراء تفجير استهدف قياديا لحماس جنوب لبنان

نصر الله: المؤشرات تؤكد أن إسرائيل وراء تفجير استهدف قياديا لحماس جنوب لبنانالجمعة، 19 يناير 2018 04:24 م
حسن نصر الله زعيم حزب الله
رويترز
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اتهم أمين عام حزب الله حسن نصر الله اليوم الجمعة، إسرائيل بتنفيذ عملية تفجير أسفرت عن إصابة أحد كوادر حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" فى مدينة صيدا بجنوب لبنان ووصف التفجير بأنه عمل عدوانى.
وقال نصر الله فى خطاب بثه التلفزيون "إن التفجير الذى استهدف أحد كوادر حماس فى صيدا هى بداية خطيرة ولا يمكن السكوت عنها" مؤكدا أن "كل المؤشرات تشير إلى أن العدو الإسرائيلى وراء التفجير".
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