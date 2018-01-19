نصر الله: المؤشرات تؤكد أن إسرائيل وراء تفجير استهدف قياديا لحماس جنوب لبنان





رويترز

اتهم أمين عام حزب الله حسن نصر الله اليوم الجمعة، إسرائيل بتنفيذ عملية تفجير أسفرت عن إصابة أحد كوادر حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" فى مدينة صيدا بجنوب لبنان ووصف التفجير بأنه عمل عدوانى.