video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 19 يناير 2018 05:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

موريتانيا: الانتخابات التشريعية والمحلية ستنظم فى موعدها هذا العام

الجمعة، 19 يناير 2018 02:00 ص
موريتانيا: الانتخابات التشريعية والمحلية ستنظم فى موعدها هذا العام الرئيس الموريتانى


أ ش أ
إضافة تعليق

 قال محمد الأمين ولد الشيخ، وزير الثقافة الناطق باسم الحكومة الموريتانية، إن الانتخابات التشريعية والمحلية ستنظم فى موعدها هذا العام، نافياً أن يكون هنالك أى تفكير فى تأجيلها عن موعدها المحدد.


وأضاف الوزير ـ خلال مؤتمر صحفى مساء الخميس ـ " إن من يراهن على فرنسا وأمريكا فى الشأن الداخلى عليه أن يبكى بدل الدمع دما".


وفى رده على سؤال عن إمكانية تنظيم حوار جديد وتأجيل الانتخابات ، قال الناطق باسم الحكومة الموريتانية " لا أعتقد أن هنالك حواراً جديداً ، لقد سبق أن نظم حوار مع المعارضة وحدد القوانين والتعديلات"، مشيراً إلى الحوار الذى نظم نهاية عام 2016 وأسفر عن تعديل الدستور الأخير، رغم مقاطعته من طرف المعارضة الديمقراطية.


وأكد أن باب المشاركة فى الانتخابات مفتوح أمام الجميع ، فى إشارة إلى المنتدى الوطنى للديمقراطية والوحدة ، أكبر ائتلاف معارض فى البلاد ، إذ سبق أن شكك المنتدى فى الانتخابات المقبلة وقال إنه يخشى أن تكون غير توافقية.


وحول تصريح للسفير الفرنسى لدى موريتانيا تحدث فيه عن الانتخابات، قال ولد الشيخ أن هناك مآخذ على طرح مثل هذا السؤال على السفير الفرنسى ، وإن الانتخابات شأن داخلى لا علاقة لفرنسا به ، ورئيس الجمهورية حريص على مبدأ السيادة ولا يوجد لديه التزام الا مع الشعب الموريتاني.
وردا على سؤال حول الحالة المعيشية للسكان ، أكد ولد الشيخ أن موريتانيا ـ على الرغم من الظروف الصعبة التى يمر بها العالم وانخفاض أسعار الحديد والبترول ـ تعيش وضعا اقتصاديا مريحا ومستقرا ، منبها فى هذا الاطار الى أن بعض المنظمات الدولية تعتمد فى تقييمها على معلومات مغلوطة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. العالم هذا الصباح.. ترامب يتملص من تصريحاته المخالفة للآداب: لست عنصريا.. قتلى وجرحى إثر زلزال فى بيرو.. رئيس موريتانيا وولى عهد الأردن يحضران قمة الطاقة بالإمارات.. اليابان تدعو للضغط على بيونج يانج

صور.. رئيس موريتانيا وولى عهد الأردن يصلان الإمارات لحضور قمة طاقة المستقبل

موريتانيا

اخبار العالم

اخبار العرب

اخبار موريتانيا



لا تفوتك
الرئيس السيسى: تطوير التعليم فى مصر يحتاج 220 مليار جنيه سنويا (فيديو)

الرئيس السيسى: تطوير التعليم فى مصر يحتاج 220 مليار جنيه سنويا (فيديو)

طارق عامر: " 95 مليار دولار دخلوا مصر فى عام واحد بعد تحرير سعر الصرف"

طارق عامر: " 95 مليار دولار دخلوا مصر فى عام واحد بعد تحرير سعر الصرف"

فيديو.. عمرو موسى يسخر من مشيرة خطاب: "كويس إنك سقطتى فى اليونسكو"

فيديو.. عمرو موسى يسخر من مشيرة خطاب: "كويس إنك سقطتى فى اليونسكو"

إيهاب جلال يعلق على فيديو الأهلى الساخر من الزمالك

إيهاب جلال يعلق على فيديو الأهلى الساخر من الزمالك

من يتفوق بالربع الأول من 2018؟.. تعرف على الشركات الأكثر تحقيقًا للأرباح بالربع الأخير من 2017.. أبل تحتل نصيب الأسد.. سامسونج تنافس على المركز الثانى.. وثلاث شركات صينية ضمن المراكز الخمس الأولى

من يتفوق بالربع الأول من 2018؟.. تعرف على الشركات الأكثر تحقيقًا للأرباح بالربع الأخير من 2017.. أبل تحتل نصيب الأسد.. سامسونج تنافس على المركز الثانى.. وثلاث شركات صينية ضمن المراكز الخمس الأولى

"لا حياء فى العلم".. خبراء الطب ينقسمون حول تدريس الجنس بالمدارس والجامعات.. أطباء الذكورة يطالبون بتوعية الطلبة لمنع التحرش.. وأساتذة طب نفسى: يجب وضع منهج لا يجرح أحاسيس الطلاب.. ويؤكدون: النت شتت مجتمعنا

"لا حياء فى العلم".. خبراء الطب ينقسمون حول تدريس الجنس بالمدارس والجامعات.. أطباء الذكورة يطالبون بتوعية الطلبة لمنع التحرش.. وأساتذة طب نفسى: يجب وضع منهج لا يجرح أحاسيس الطلاب.. ويؤكدون: النت شتت مجتمعنا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة