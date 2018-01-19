مقتل 4 من مسلحى حركة الشباب فى غارة جوية بالصومال

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أعلن الجيش الأمريكى اليوم الجمعة أن أربعة من مسلحى حركة الشباب لقوا حتفهم إثر غارة جوية شنها فى الصومال.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية فى أفريقيا - فى بيان نقلته شبكة "إيه بى سي" الأمريكية - إنه تم شن الغارة الجوية على بعد نحو 50 كيلومترا (31 ميلا) شمال غرب مدينة "كيسمايو"، مشيرة إلى أنه لم يلق أى مدنى حتفه جراء هذه الغارة.



وأشارت الشبكة إلى أن الجيش الأمريكى شن أكثر من 30 غارة العام الماضى فى الصومال عقب موافقة الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب" على توسيع الجهود العسكرية ضد حركة "الشباب".