مقتل 4 أشخاص فى قصف جوى مكثف على ريف إدلب





أ ش أ

أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم الجمعة بمقتل 4 أشخاص فى قصف جوى مكثف على محافظة إدلب السورية.

وأوضح المرصد - وفقا لقناة الحرة الأمريكية - أن غارات جوية مكثفة استهدفت ريف إدلب، فيما استهدفت إحدى الغارات منطقة معرة النعمان ، والتى أسفرت عن مقتل طفلين اثنين وامرأة.



وأشارة المرصد، إلى أن غارة أخرى استهدفت مدينة سراقب ، حيث قتلت طفلا واحدا على الأقل وأصابت آخرين بجروح خطيرة.



وكان الدفاع المدنى السورى فى مناطق المعارضة، قد أعلن فى وقت سابق أمس الخميس أن الطيران الحربى قصف مناطق فى إدلب بالقنابل العنقودية وصواريخ تحمل موادا حارقة ، مما أدى إلى اندلاع حرائق فى المنطقة، مضيفا أن غارات يعقتد أنها روسية تركزت على مدينتى سراقب ومعرة النعمان فى ريف إدلب الجنوبى، فى حين قصفت مدفعية القوات النظامية مناطق أخرى تسيطر عليها المعارضة فى المحافظة.