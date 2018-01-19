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مقتل 13 وإصابة 6 أخرين من الحوثيين فى عمليات للجيش اليمنى بتعز

الجمعة، 19 يناير 2018 03:00 م
مقتل 13 وإصابة 6 أخرين من الحوثيين فى عمليات للجيش اليمنى بتعز اليمن


أ ش أ
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 لقى 13 عنصرًا من ميليشيات الحوثى مصرعهم، وأصيب 6 آخرون اليوم الجمعة خلال عمليات للجيش اليمنى فى مدينة تعز.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر فى قيادة محور تعز العسكرى قوله "إن الجيش اليمنى استهدف بنيران مدفعيته تجمعات ميليشيات الحوثى فى جبهة (العنين) بمديرية جبل حبشى ومنطقة (القحيفة) بجبهة مقبنة، ما أسفر عن مقتل 10 من عناصر الميلشيات من بينهم القائد الميدانى المدعو أحمد عبد الرحمن الموهبى، وإصابة 6 آخرين.

كما تمكن الجيش اليمنى من قتل 3 عناصر من ميليشيات الحوثى فى محيط القصر الجمهورى ومعسكر التشريفات، شرقى تعز.

 


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