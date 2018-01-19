مقتل 13 وإصابة 6 أخرين من الحوثيين فى عمليات للجيش اليمنى بتعز

مقتل 13 وإصابة 6 أخرين من الحوثيين فى عمليات للجيش اليمنى بتعزالجمعة، 19 يناير 2018 03:00 م
اليمن
أ ش أ
إضافة تعليق
لقى 13 عنصرًا من ميليشيات الحوثى مصرعهم، وأصيب 6 آخرون اليوم الجمعة خلال عمليات للجيش اليمنى فى مدينة تعز.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر فى قيادة محور تعز العسكرى قوله "إن الجيش اليمنى استهدف بنيران مدفعيته تجمعات ميليشيات الحوثى فى جبهة (العنين) بمديرية جبل حبشى ومنطقة (القحيفة) بجبهة مقبنة، ما أسفر عن مقتل 10 من عناصر الميلشيات من بينهم القائد الميدانى المدعو أحمد عبد الرحمن الموهبى، وإصابة 6 آخرين.
كما تمكن الجيش اليمنى من قتل 3 عناصر من ميليشيات الحوثى فى محيط القصر الجمهورى ومعسكر التشريفات، شرقى تعز.
إضافة تعليق
5 أسباب تدعو ريال مدريد للتعاقد مع محمد صلاح الصيف المقبل.. تراجع أداء هجوم الملكى.. تجديد الدماء وخفض معدل الأعمار.. غياب تأثير الصفقات الجديدة.. إجادة الفرعون لاختراق دفاعات الخصوم.. وزيادة الفاعلية الهجومية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة