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الجمعة، 19 يناير 2018 05:56 م
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مقتل 10 نازحين سوريين عند الحدود اللبنانية السورية بسبب العواصف الثلجية

الجمعة، 19 يناير 2018 03:04 م
مقتل 10 نازحين سوريين عند الحدود اللبنانية السورية بسبب العواصف الثلجية نازحين - أرشيفية


أ ش أ
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لقى 10 نازحين سوريين مصرعهم عند الحدود اللبنانية السورية، بسبب العواصف الثلجية وسوء الأحوال الجوية.

ذكرت ذلك قناة سكاى نيوز بالعربية اليوم الجمعة دون المزيد من التفاصيل.

ويشهد لبنان أكبر نسبة نزوح سورى مقارنة مع عدد سكانه، تجاوزت 35 % .. وكان لبنان أعلن أن إقامة مخيمات للنازحين السوريين فى مناطق عازلة هو قرار لبنانى سيادى.

 


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