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الجمعة، 19 يناير 2018 05:55 م
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مقتل وإصابة 4 أشخاص فى انفجار عبوتين ناسفتين فى بغداد وديالى

الجمعة، 19 يناير 2018 11:47 ص
مقتل وإصابة 4 أشخاص فى انفجار عبوتين ناسفتين فى بغداد وديالى قوات الجيش العراقى


أ ش أ
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 أفاد مصدر فى الشرطة العراقية، اليوم الجمعة بمقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين جراء انفجار عبوتين ناسفتين فى بغداد وديالى.

وقال المصدر - فى تصريح خاص لقناة (السومرية نيوز) - "إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من الحى الصناعى فى منطقة التاجية شمالى بغداد، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة"، مضيفا أن قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب لتلقى العلاج والقتيل إلى دائرة الطب العدلى.


ومن ناحية أخرى، أفاد مصدر محلى بمحافظة ديالى، بمقتل موظف حكومى فى انفجار عبوة ناسفة داخل بستان زراعى شرق المحافظة، مضيفا أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا بالحادث.


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