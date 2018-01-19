مقتل الزعيم الزيمبابوى المعارض و4 آخرين فى تحطم طائرة هليكوبتر بأمريكا





(رويترز)

قال مسؤولون وحزب سياسى، إن الزعيم الزيمبابوى المعارض الذى يعيش فى الخارج روى بينيت وأربعة آخرين قتلوا فى حادث تحطم طائرة هليكوبتر بمنطقة نائية فى شمال ولاية نيو مكسيكو الأمريكية.

وقالت شرطة نيو مكسيكو إن سقوط الطائرة الهليكوبتر وهى من طراز هيوى فى منطقة قرب راتون فى نيو مكسيكو ليل الأربعاء أسفر عن مقتل بينيت (60 عاما) وزوجته هيذر بينيت (55 عاما) وجيمس كولمان دود (57 عاما) وهو من كولورادو وتشارلز ريلاند بيرنيت (61 عاما) وهو من تكساس وبول كوب (67 عاما) وهو من تكساس.

وكان بينيت، أمين صندوق حزب حركة التغيير الديمقراطى المعارض سابقا، شخصية مهمة على الساحة السياسية فى زيمبابوى وقضى فترة فى السجن خلال حكم الرئيس روبرت موجابي. وصرح مؤخرا لشبكة (سي.إن.إن) بأن بلده لن يسمح لنفسه بأن يحكمه نظام دكتاتورى مرة أخرى.

وقال حزب حركة التغيير الديمقراطى "كان روى مقاتلا قويا ومتفانيا من أجل التغيير الديمقراطى فى زيمبابوي".

وأضاف الحزب أن على الرغم من أنه أبيض فإن بينيت ناضل من أجل حقوق أبناء زيمبابوى من السود وأطلق عليه اسم "باتشيدو" وهى كلمة بلغة الشونا الزيمبابوية وتعنى "معا" أو "واحد منا".

وقال المجلس الوطنى الأمريكى لسلامة النقل إنه يحقق فى الحادث.