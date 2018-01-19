مفكر إسلامى إماراتى: السيسى قائد مخلص لوطنه.. حفظه الله لمصر والعرب بحكمته

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وصف على محمد الشرفاء الحمادى المفكر الإسلامى - الإماراتى- الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقائد المخلص لوطنه، وذلك بعد أعلن الرئيس السيسى كشف حساب لشعب المصرى خلال كلمته فى مؤتمر "حكاية وطن".

وقال "الشرفاء" فى تصريحات اليوم الجمعة: "السيسى قائد مخلص لوطنه نذر روحه ونفسه فى خدمة الشعب الذى سلمه أمانة مستقبله، وبذل الرئيس السيسى الجهد والعرق فى الداخل والخارج لتأخذ مصر مكانتها بين الأمم ويندر أن يُنجب التاريخ أمثاله".

وتابع: "السيسى وجدت فيه صفات القائد المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة المرحوم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذى عاش حلما لبناء وطن ودولة من الصفر وعاش السيسى أيضا حلما ليبنى دولة ويحقق أمل شعب، فكلاهما – الشيخ زايد الرئيس السيسى- صدقوا ما عاهدوا الله عليه بالعمل الجاد والعزيمة والاستعانة بالله سبحانه فأعانهم وأجرى على يديهما الخير لشعوبهما، وقد صدقا الله فيما عاهداه وحقق الله لهما وعده بمساعدتهما بكل أسباب النجاح فرحم الله الشيخ زايد وحفظ الله لمصر والعرب السيسى بحكمته وبعد نظره وعاطفته الجياشة لحب الخير، والسلام لمصر والنصر للوطن".