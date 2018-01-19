video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 19 يناير 2018 02:46 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مفكر إسلامى إماراتى: السيسى قائد مخلص لوطنه.. حفظه الله لمصر والعرب بحكمته

الجمعة، 19 يناير 2018 10:48 ص
مفكر إسلامى إماراتى: السيسى قائد مخلص لوطنه.. حفظه الله لمصر والعرب بحكمته السيسى


كتب كامل كامل
إضافة تعليق

وصف على محمد الشرفاء الحمادى المفكر الإسلامى - الإماراتى- الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقائد المخلص لوطنه، وذلك بعد أعلن الرئيس السيسى كشف حساب لشعب المصرى خلال كلمته فى مؤتمر "حكاية وطن".

وقال "الشرفاء" فى تصريحات اليوم الجمعة: "السيسى قائد  مخلص لوطنه نذر روحه ونفسه فى خدمة الشعب الذى سلمه أمانة مستقبله، وبذل الرئيس السيسى الجهد والعرق فى الداخل والخارج لتأخذ مصر مكانتها بين الأمم ويندر أن يُنجب التاريخ أمثاله".

وتابع: "السيسى وجدت فيه صفات القائد المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة المرحوم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذى عاش حلما لبناء وطن ودولة من الصفر وعاش السيسى أيضا حلما ليبنى دولة ويحقق أمل شعب، فكلاهما – الشيخ زايد الرئيس السيسى- صدقوا ما عاهدوا الله عليه بالعمل الجاد والعزيمة والاستعانة بالله سبحانه فأعانهم وأجرى على يديهما الخير لشعوبهما، وقد صدقا الله فيما عاهداه وحقق الله لهما وعده بمساعدتهما بكل أسباب النجاح فرحم الله الشيخ زايد وحفظ الله لمصر والعرب السيسى بحكمته وبعد نظره وعاطفته الجياشة لحب الخير، والسلام لمصر والنصر للوطن".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سكينة فؤاد: السيسى يتعامل مع سد النهضة بذكاء وحرص كبيرين

قمة "السيسي- ديسالين" انفراجة فى طريق مفاوضات "سد النهضة".. "دفاع مجلس النواب" يشيد باللقاء.. و"الشئون الأفريقية": الرئيس لا يخشى شيئا.. و"الخارجية": اقتراح قوى بإشراك البنك الدولى فى اللجنة الثلاثية

السيسي فى ختام اليوم الثانى من مؤتمر "حكاية وطن": توجد إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد ونأمل الوصول للنسب العالمية.. جمعنا 7 مليارات جنيه فقط لصالح "تحيا مصر".. "قضيتى إنقاذ أمة.. ومبعرفش أبيع الوهم"

مقالات الصحف.. فاروق جويدة يشيد بإنجازات السيسى: تؤكد حقه فى فترة رئاسة ثانية.. وعباس الطرابيلى يوضح سبب حب المصريين له.. عماد الدين حسين يثنى على كلمة الطيب بمؤتمر نصرة القدس.. حمدى رزق ينحاز للست المصرية

السيسى

الامارات

حكاية وطن

الشيخ زيد بن سلطان ال نهيان

اخبار عاجلة

اخبار مصر



لا تفوتك
4 كواكب تزين سماء 2018.. تعرف عليها وتواريخ وأوقات رؤيتها

4 كواكب تزين سماء 2018.. تعرف عليها وتواريخ وأوقات رؤيتها

الحبيب على الجفرى يحرج مذيع "BBC" ويلقنه درسا على الهواء فى حب مصر

الحبيب على الجفرى يحرج مذيع "BBC" ويلقنه درسا على الهواء فى حب مصر

5 أسباب وراء جنون أسعار النجوم بالدوري المصرى.. تعويم الجنيه.. ندرة المواهب فى المحروسة.. وكلاء اللاعبين.. صراع عنتر ولبلب بين الأهلى والزمالك.. ورغبة الأندية فى الاستفادة المادية من ملايين الاحتراف

5 أسباب وراء جنون أسعار النجوم بالدوري المصرى.. تعويم الجنيه.. ندرة المواهب فى المحروسة.. وكلاء اللاعبين.. صراع عنتر ولبلب بين الأهلى والزمالك.. ورغبة الأندية فى الاستفادة المادية من ملايين الاحتراف

"السكة الحديد" تلجأ للمسابقات لتحسين الخدمات.. لأول مرة طرح مسابقة بين العاملين لاختيار أجمل قطار ومحطة.. قيمة الجوائز تصل لـ50 ألف جنيه.. وتشكيل لجنة فنية لتقييم أداء الخدمات خلال الفترة من 15 لـ 31 يناير

"السكة الحديد" تلجأ للمسابقات لتحسين الخدمات.. لأول مرة طرح مسابقة بين العاملين لاختيار أجمل قطار ومحطة.. قيمة الجوائز تصل لـ50 ألف جنيه.. وتشكيل لجنة فنية لتقييم أداء الخدمات خلال الفترة من 15 لـ 31 يناير

تعرف على حالات الإعفاء من الإدلاء بصوته الانتخابى خلال الانتخابات الرئاسية

تعرف على حالات الإعفاء من الإدلاء بصوته الانتخابى خلال الانتخابات الرئاسية

الإبلاغ عن الجرائم الالكترونية فى 3 خطوات.. تعرف عليها

الإبلاغ عن الجرائم الالكترونية فى 3 خطوات.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة