"معلومات الوزراء" ينشر فيديو يعرض جهود وزارة الداخلية

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، فيديو حول جهود وزارة الداخلية، قطاع الأمن العام تحت شعار" أمنك_رسالتنا" .

وتظهر الفيديوهات الجهود الكبيرة التى تقدمها قطاعات وزارة الداخلية، حيث يظهر دور رجال الأمن العام فى حفظ الأمن وملاحقة المطلوبين أمنياً وتلقى البلاغات وفحصها، ودور مباحث الأموال العامة فى ضبط تجار العملة والمتلاعبين بالنقد الأجنبى، ودور شرطة المسطحات المائية فى ملاحقة مراكب الموت، ودور رجال المرور فى ضبط الأداء الأمنى بالشارع المصرى.