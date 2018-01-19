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الجمعة، 19 يناير 2018 02:45 م
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بعد تخصيص الرئيس مليار جنيه لمبادرة عنيك فى عنينا..

مصطفى زمزم: دعم الرئيس زاد طموحنا بإعلان مصر خاليه من مسببات العمى 2020

الجمعة، 19 يناير 2018 12:20 م
مصطفى زمزم: دعم الرئيس زاد طموحنا بإعلان مصر خاليه من مسببات العمى 2020 مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء صناع الخير


كتب محمد صبحى
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عقد مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير برئاسة مصطفى زمزم  اجتماعا طارئا صباح اليوم الجمعه لدراسة التنسيق مع صندوق تحيا مصر بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي تخصيص مليار جنيه لدعم حملة (عنيك فى عنينا ) لمكافحة العمى

وبدأ الاجتماع بتوجيه الشكر للسيد الرئيس على استجابته لما طرحه رئيس مجلس الامناء فى عرضه لمبادرة "عنيك فى عنينا"، باعتبارها أحد الوسائل الضروريه لمقاومة الإصابه بالعمى الذى يتسبب فى إعاقات بصرية متعدده يمكن الوقايه منها بالاكتشاف المبكر لمسببات العمى وذلك خلال جلسة الاقتصاد والعداله الاجتماعيه التى عقدت فى اطار جلسات مؤتمر حكاية وطن

من جانبه أوضح مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء صناع الخير فى بيان له اليوم، أن استجابة الرئيس لدعم مبادرة عنيك فى عنينا يمثل مسؤولية كبيره على عاتق المؤسسه وكل الشركاء فى المبادرة، لتصل خدماتها لكل المصريين، مشيرا إلى أن طموح فريق عمل مبادرة عنيك فى عنمينا زاد لاستهداف إعلان مصر خاليه من مسببات العمى فى 2020.

وكشف "زمزم"عن لقاء الوزيرة سحر نصر بعد الجلسة، وتحديد موعد الأسبوع المقبل لعرض المبادرة على مجلس إدارة صندوق تحيا مصر لدراسة أوجه التعاون وطرق الدعم، مؤكدا أن التنسيق والعمل على الأرض مستمر فى مبادرة عنيك فى عنينا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بعدما نجحت فى الكشف على 5 آلاف مواطن فى 3 محافظات "الفيوم والبحيرة والمنوفية"، وأجرت ما يزيد على 300 عملية عيون، وجار العمل خلال الأسابيع المقبلة لتقديم خدمات المبادرة فى 5 محافظات أخرى .

جدير بالذكر أن مبادرة عنيك فى عنينا أطلقت الأسبوع الأخير من ديسمبر الماضى تحت رعاية رئيس الوزراء.

 


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