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الجمعة، 19 يناير 2018 09:01 م
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مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر فى انقلاب توك توك بمصرف صرف صحى ببنى سويف

الجمعة، 19 يناير 2018 05:14 م
مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر فى انقلاب توك توك بمصرف صرف صحى ببنى سويف انقلاب توك توك - أرشيفية


بنى سويف :هانى فتحى
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لقي 3 أشخاص مصرعهما وأصيب أخر، اليوم الجمعة،  في حادث انقلاب مصرف صرف صحي بقرية الكنيسة التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف.

وهرعت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق إسعاف بني سويف إلى محل الواقعة وتم نقل المصاب إلى قسم الاستقبال بمستشفى الفشن المركزي، والجثث الثلاثة لمشرحة المستشفى.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق
 

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