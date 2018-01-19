مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر فى انقلاب توك توك بمصرف صرف صحى ببنى سويف

مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر فى انقلاب توك توك بمصرف صرف صحى ببنى سويفالجمعة، 19 يناير 2018 05:14 م
انقلاب توك توك - أرشيفية
بنى سويف :هانى فتحى
إضافة تعليق
لقي 3 أشخاص مصرعهما وأصيب أخر، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب مصرف صرف صحي بقرية الكنيسة التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف. وهرعت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق إسعاف بني سويف إلى محل الواقعة وتم نقل المصاب إلى قسم الاستقبال بمستشفى الفشن المركزي، والجثث الثلاثة لمشرحة المستشفى. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق
إضافة تعليق
فيديو صور.. "تركيا تسكب الزيت على النار".. مدفعية "جيش أردوغان" تقصف قرى فى "عفرين" بعشرات صواريخ الكاتيوشا.. ووزير الدفاع التركى يعلن بدء عملية عسكرية شمالى سوريا.. والوحدات الكردية تتوعد أنقرة: سنرد بكل قوة
5 أسباب تدعو ريال مدريد للتعاقد مع محمد صلاح الصيف المقبل.. تراجع أداء هجوم الملكى.. تجديد الدماء وخفض معدل الأعمار.. غياب تأثير الصفقات الجديدة.. إجادة الفرعون لاختراق دفاعات الخصوم.. وزيادة الفاعلية الهجومية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة