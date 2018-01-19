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مصرع طفلة دهستها دراجة نارية مسرعة أثناء عبورها الطريق بالمنوفية

الجمعة، 19 يناير 2018 11:48 ص
مصرع طفلة دهستها دراجة نارية مسرعة أثناء عبورها الطريق بالمنوفية اللواء احمد عتمان مدير امن المنوفية


المنوفية - محمود شاكر
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تلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارا يفيد باستقبال مستشفى السادات العام الطفلة " ب ع ا "  8 سنوات، تلميذة، جثة هامدة، ومصابة بكسر في قاع الجمجمة ونزيف بالمخ. 

بالانتقال والفحص، وسؤال والدتها " خ ا س " 28 سنه، ربة منزل، ومقيمة بالمنطقة الرابعة بمدينة السادات، قررت أنه حال قيام ابنتها بعبور الطريق بمحل إقامتها لشراء بعض مستلزمات المنزل اصطدمت بها دراجة نارية فرت هاربة وأحدثت إصابتها وتوفيت متأثرة بها.

بتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن الوفاة نتيجة الإصابات، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات . 

 

  

  

 

 

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